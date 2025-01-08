Балицкий: ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

Фото: iStock/bpawesome
Украинские войска атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью управляемой ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ совершили атаку на запорожский порт. В результате ударов никто не пострадал, однако образовались очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.
Балицкий уточнил, что удар был прицельным и пришёлся на одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Осуществлённая атака не повлияла на работу порта.
Губернатор назвал атаку циничной и бессмысленной, а её целью – создание экологической катастрофы в Азовском море.
Читайте также:
Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
Удар ВСУ по Саратову и Энгельсу, массовая сдача в плен под Курском, операция по зачистке Суджи: последние новости СВО
Балицкий уточнил, что удар был прицельным и пришёлся на одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Осуществлённая атака не повлияла на работу порта.
Губернатор назвал атаку циничной и бессмысленной, а её целью – создание экологической катастрофы в Азовском море.
Читайте также:
Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
Удар ВСУ по Саратову и Энгельсу, массовая сдача в плен под Курском, операция по зачистке Суджи: последние новости СВО
Анастасия Чинкова