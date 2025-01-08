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Балицкий: ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой

Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью управляемой ракеты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ совершили атаку на запорожский порт. В результате ударов никто не пострадал, однако образовались очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.

Балицкий уточнил, что удар был прицельным и пришёлся на одну из пустых ёмкостей хранения нефтепродуктов. Осуществлённая атака не повлияла на работу порта.



Губернатор назвал атаку циничной и бессмысленной, а её целью – создание экологической катастрофы в Азовском море.

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#запорожская область
#евгений балицкий
#обстрел
ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов, заявил Рогов
Рогов: ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов
08 января 2025, 12:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские войска трансформировались в армию наёмников, которых используют для проведения терактов далеко за пределами Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране были задержаны семь иностранных наёмников, среди которых были трое, прибывших из Украины. Они готовили теракты на территории Венесуэлы.

Рогов отметил, что приезд украинских наёмников неслучаен. Чиновник убеждён, что эта операция была согласована на уровне высшего руководства Украины и военной разведки страны. В настоящее время ВСУ, по его словам, трансформировались в армию наёмников, которых западные спецслужбы используют для осуществления терактов в разных странах.

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Сенатор Карасин: Атака на Энгельс и Саратов — военно-полтические судороги режима
08 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Атака украинских БПЛА на Саратов и Энгельс подтверждает слабость противника. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру». Карасин назвал удары на Саратов и Энгельс военно-политическими судорогами режима Зеленского, свидетельством слабости и неуверенности. Сенатор считает, что эти судороги будут продолжаться некоторое время, а задача России – сократить время их действия.

В ночь на 8 января зафиксирована массированная атака украинских беспилотников на Саратов и Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия, где произошел пожар. Пострадавших нет.

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#саратов
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Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
08 января 2025, 12:27

Фото: istockphoto/Sitikka

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил работу в штатном режиме. Ранее в воздушной гавани вводился план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
По сообщению пресс-службы аэропорта, все ограничения в работе воздушной гавани, связанные а приёмом и вылетом самолётов, сняты с 06:30 утра. Все технические службы аэропорта возобновили работу в обычном режиме.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией региона силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА ВСУ. Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, обломки одного из дронов упали на промышленный объект в Энгельсе. В результате возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте продолжают работу экстренные службы.

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#губернатор
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#всу
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#пво
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На Западе раскрыли, что поможет России одержать победу на Украине
NI: Россия одержит победу на Украине из-за нестандартных решений на поле боя
08 января 2025, 12:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия одержит победу в украинском конфликте из-за нестандартных решений на поле боя. Об этом пишет издание National Interest.
Отмечается, что Западу следует смириться с вероятной победой России, которая обладает большой стратегической глубиной, умением искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации в зоне боевых действий.

Одним из примеров нестандартного подхода к ведению боя издание представило применение ВС РФ «танков-мангалов», которые успешно справляются с украинскими беспилотниками.

В сентябре прошлого года сотрудник оборонного предприятия «Уралвагонзавод» в репортаже телеканала «Звезда» заявил, что российский танк «Царь-мангал» пережил более ста попаданий ракет и беспилотников ВСУ.

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Удар ВСУ по Саратову и Энгельсу, массовая сдача в плен под Курском, операция по зачистке Суджи: последние новости СВО
08 января 2025, 10:56

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, таких как Купянское, Угледарское и Покровское. Украинская армия оказывает сильное сопротивление, проводя контратаки и обстрелы российских позиций. Интенсивные артиллерийские перестрелки и боевые действия продолжаются, особенно в районах Торецка, Херсона и Запорожья, где сохраняется высокая степень напряжённости. Об обстановке на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны РФ, войска группировки «Север» достигли успехов в наступательных действиях, нанеся поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.

Многие украинские военнослужащие не проявляют желания продолжать борьбу и охотно сдаются в плен. Часть 95-й бригады ВСУ отказалась продвигаться на территорию России.

Тем не менее, в Курской области у противника всё ещё есть силы, и они могут предпринять новые попытки наступления для восстановления доверия командования. В то время как украинские войска сталкиваются с неразберихой и потерями, российские силы, согласно военному аналитику Анатолию Радову, освободили Русское Поречное и ведут бои за Черкасское Поречное. Также поступает информация о возвращении под контроль России Махновки. До Суджи остаётся менее двух километров, готовится операция по зачистке территории.Бои продолжаются у Замостья.


БПЛА ВСУ массово атаковали Саратов и Энгельс


Минувшей ночью Саратов и Энгельс стали объектом масштабной атаки беспилотников. Об этом 8 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки произошло повреждение на одном из промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв нет», — отметил он в своем телеграм-канале.

Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы
Украинский журналист Бутусов: ВСУ продолжают получать бракованные боеприпасы


Запорожское направление


Обстановка на Запорожском участке остаётся стабильной, но напряжённой. Российская артиллерия активно обстреливает позиции противника. В Темировке был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) украинских войск, а также нанесены удары в районе Пятихаток, где зафиксированы потери как в живой силе, так и в технике ВСУ.

Краснолиманское направление


Российские силы добились значительных успехов на Краснолиманском направлении, расширив свою зону контроля на 500 метров по фронту в южной части Ивановки. Успешная операция позволила отбить крупный опорный пункт ВСУ. Однако продвижение осложняется наличием у противника хорошо укреплённых позиций на высотах. Тем не менее, российские подразделения продолжают методично продвигаться вперёд.

Фото: iStock/Evgeny555

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска продолжают наступление, приближаясь к стратегически важным рубежам в районе Великой Новосёлки. По информации фронтовых источников, за последние сутки подразделения ВС РФ смогли продвинуться примерно на 2 километра к западу от степного кургана Алчи-Оба, расположенного юго-восточнее населённого пункта Разлив.

Покровское направление


Российская армия продолжает увеличивать зону контроля на восточном фланге Покровского направления. За последние сутки было освобождено 4,9 квадратных километра земли между Воздвиженкой и Елизаветовкой, что стало частью более широкого наступления.

На южном фланге Покровска российские войска активно работают над ликвидацией двух выступов украинских сил по флангам ранее освобождённого Даченского. С правого фланга они оказывают давление на позиции ВСУ в районе Лысовки, где развернулись интенсивные боевые столкновения. С левого фланга российские подразделения продолжают тянуть украинские войска к окраинам населённого пункта Зелёное, создавая угрозу их окружения.
Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ
Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ


Торецкое направление


В Торецке продолжается активное наступление ВС РФ, в результате которого была расширена зона контроля в северо-западной части города, включая 12-й микрорайон. Этот успех позволяет российским войскам укрепить своё стратегическое присутствие в этом направлении, создавая давление на позиции украинских сил обороны.

На южном фланге российские подразделения добились успеха в микрорайоне Забалка, вытеснив Вооружённые силы Украины из района Кулацкий хутор. Этот участок имеет ключевое значение для контроля над южными подступами к городу и укрепления логистических линий снабжения российских войск.

На северных окраинах Торецка продолжаются ожесточённые бои за терриконы, которые представляют собой важную высотную точку с обзором на значительную часть прилегающих территорий.

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#сво
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В Минобороны назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года
Минобороны: За первую неделю года ВСУ потеряли 13 тысяч военнослужащих
08 января 2025, 10:36

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих. В зоне спецоперации потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек, ещё около 2 975 украинских военных убиты в боях в Курской области.
Эти цифры складываются из данных министерства обороны РФ. Кроме того, за неделю боёв в зоне СВО российские военные уничтожили 17 танков, в том числе пять бронированных машин Leopard производства Германии. Ещё 29 танков уничтожены в приграничных районах Курской области.

Также 2 января системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27. 5 января был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Всего с начала СВО потери Вооружённых сил Украины превысили уже миллион человек убитыми ранеными.

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#военные
#человек
#сво
#вс рф
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над регионами России
08 января 2025, 09:06

Фото: istockphoto/Oselote

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 8 января дежурными силами противовоздушной обороны сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 32 БПЛА ВСУ над семью российскими регионами и над акваторией Азовского моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Саратовская область. Над её территорией были уничтожены 11 беспилотников. По четыре БЛЛА силы ПВО уничтожили над Ростовской и Курской областями, по три — над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, один — над Волгоградской областью. Ещё четыре украинских дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Киев атакует при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России ежедневно. Большинство БПЛА успешно уничтожаются системами ПВО, но падающие обломки повреждают, дома, социальные объекты и автомобили. Порой гибнут и мирные жители.

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#пво
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Штурмовик ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя
08 января 2025, 07:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Штурмовик российской армии из мотострелковой бригады группировки «Юг» вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя. Об этом рассказал сам военный для РИА Новости.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжелые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез», — рассказал изданию боец с позывным «Катранг».

Военный поделился тем, что в ходе эвакуации товарищей ему приходилось уворачиваться от минометных обстрелов и беспилотников. Чтобы остаться живым, ему нужно было действовать мгновенно и практически не останавливаться. «Катранг» постоянно менял маршруты и выезжал на огороды и поля. Таким образом из 12 раненых удалось спасти каждого солдата.

Также штурмовик доставляет на мотоцикле воду, боекомплект и другие необходимые вещи. Подобные задачи ему назначают благодаря хорошим навыкам вождения, которым «Катранг» обучен с детства.

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Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
08 января 2025, 06:16

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области этой ночью система ПВО сбила три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — поделился Богомаз в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте крушения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

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