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Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, таких как Купянское, Угледарское и Покровское. Украинская армия оказывает сильное сопротивление, проводя контратаки и обстрелы российских позиций. Интенсивные артиллерийские перестрелки и боевые действия продолжаются, особенно в районах Торецка, Херсона и Запорожья, где сохраняется высокая степень напряжённости. Об обстановке на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны РФ, войска группировки «Север» достигли успехов в наступательных действиях, нанеся поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.
Многие украинские военнослужащие не проявляют желания продолжать борьбу и охотно сдаются в плен. Часть 95-й бригады ВСУ отказалась продвигаться на территорию России.
Тем не менее, в Курской области у противника всё ещё есть силы, и они могут предпринять новые попытки наступления для восстановления доверия командования. В то время как украинские войска сталкиваются с неразберихой и потерями, российские силы, согласно военному аналитику Анатолию Радову, освободили Русское Поречное и ведут бои за Черкасское Поречное. Также поступает информация о возвращении под контроль России Махновки. До Суджи остаётся менее двух километров, готовится операция по зачистке территории.Бои продолжаются у Замостья.
БПЛА ВСУ массово атаковали Саратов и Энгельс
Минувшей ночью Саратов и Энгельс стали объектом масштабной атаки беспилотников. Об этом 8 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки произошло повреждение на одном из промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв нет», — отметил он в своем телеграм-канале.
Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
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Запорожское направление
Обстановка на Запорожском участке остаётся стабильной, но напряжённой. Российская артиллерия активно обстреливает позиции противника. В Темировке был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) украинских войск, а также нанесены удары в районе Пятихаток, где зафиксированы потери как в живой силе, так и в технике ВСУ.
Краснолиманское направление
Российские силы добились значительных успехов на Краснолиманском направлении, расширив свою зону контроля на 500 метров по фронту в южной части Ивановки. Успешная операция позволила отбить крупный опорный пункт ВСУ. Однако продвижение осложняется наличием у противника хорошо укреплённых позиций на высотах. Тем не менее, российские подразделения продолжают методично продвигаться вперёд.
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Угледарское направление
На Угледарском фронте российские войска продолжают наступление, приближаясь к стратегически важным рубежам в районе Великой Новосёлки. По информации фронтовых источников, за последние сутки подразделения ВС РФ смогли продвинуться примерно на 2 километра к западу от степного кургана Алчи-Оба, расположенного юго-восточнее населённого пункта Разлив.
Покровское направление
Российская армия продолжает увеличивать зону контроля на восточном фланге Покровского направления. За последние сутки было освобождено 4,9 квадратных километра земли между Воздвиженкой и Елизаветовкой, что стало частью более широкого наступления.
На южном фланге Покровска российские войска активно работают над ликвидацией двух выступов украинских сил по флангам ранее освобождённого Даченского. С правого фланга они оказывают давление на позиции ВСУ в районе Лысовки, где развернулись интенсивные боевые столкновения. С левого фланга российские подразделения продолжают тянуть украинские войска к окраинам населённого пункта Зелёное, создавая угрозу их окружения.
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Торецкое направление
В Торецке продолжается активное наступление ВС РФ, в результате которого была расширена зона контроля в северо-западной части города, включая 12-й микрорайон. Этот успех позволяет российским войскам укрепить своё стратегическое присутствие в этом направлении, создавая давление на позиции украинских сил обороны.
На южном фланге российские подразделения добились успеха в микрорайоне Забалка, вытеснив Вооружённые силы Украины из района Кулацкий хутор. Этот участок имеет ключевое значение для контроля над южными подступами к городу и укрепления логистических линий снабжения российских войск.
На северных окраинах Торецка продолжаются ожесточённые бои за терриконы, которые представляют собой важную высотную точку с обзором на значительную часть прилегающих территорий.
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