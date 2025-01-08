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Удар ВСУ по Саратову и Энгельсу, массовая сдача в плен под Курском, операция по зачистке Суджи: последние новости СВО

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях, таких как Купянское, Угледарское и Покровское. Украинская армия оказывает сильное сопротивление, проводя контратаки и обстрелы российских позиций. Интенсивные артиллерийские перестрелки и боевые действия продолжаются, особенно в районах Торецка, Херсона и Запорожья, где сохраняется высокая степень напряжённости. Об обстановке на других направлениях фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ в Курской области. По информации Минобороны РФ, войска группировки «Север» достигли успехов в наступательных действиях, нанеся поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.



Многие украинские военнослужащие не проявляют желания продолжать борьбу и охотно сдаются в плен. Часть 95-й бригады ВСУ отказалась продвигаться на территорию России.

Тем не менее, в Курской области у противника всё ещё есть силы, и они могут предпринять новые попытки наступления для восстановления доверия командования. В то время как украинские войска сталкиваются с неразберихой и потерями, российские силы, согласно военному аналитику Анатолию Радову, освободили Русское Поречное и ведут бои за Черкасское Поречное. Также поступает информация о возвращении под контроль России Махновки. До Суджи остаётся менее двух километров, готовится операция по зачистке территории.Бои продолжаются у Замостья.


БПЛА ВСУ массово атаковали Саратов и Энгельс


Минувшей ночью Саратов и Энгельс стали объектом масштабной атаки беспилотников. Об этом 8 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки произошло повреждение на одном из промышленных предприятий. По предварительным данным, жертв нет», — отметил он в своем телеграм-канале.

Губернатор также добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

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Запорожское направление


Обстановка на Запорожском участке остаётся стабильной, но напряжённой. Российская артиллерия активно обстреливает позиции противника. В Темировке был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) украинских войск, а также нанесены удары в районе Пятихаток, где зафиксированы потери как в живой силе, так и в технике ВСУ.

Краснолиманское направление


Российские силы добились значительных успехов на Краснолиманском направлении, расширив свою зону контроля на 500 метров по фронту в южной части Ивановки. Успешная операция позволила отбить крупный опорный пункт ВСУ. Однако продвижение осложняется наличием у противника хорошо укреплённых позиций на высотах. Тем не менее, российские подразделения продолжают методично продвигаться вперёд.

Фото: iStock/Evgeny555

Угледарское направление


На Угледарском фронте российские войска продолжают наступление, приближаясь к стратегически важным рубежам в районе Великой Новосёлки. По информации фронтовых источников, за последние сутки подразделения ВС РФ смогли продвинуться примерно на 2 километра к западу от степного кургана Алчи-Оба, расположенного юго-восточнее населённого пункта Разлив.

Покровское направление


Российская армия продолжает увеличивать зону контроля на восточном фланге Покровского направления. За последние сутки было освобождено 4,9 квадратных километра земли между Воздвиженкой и Елизаветовкой, что стало частью более широкого наступления.

На южном фланге Покровска российские войска активно работают над ликвидацией двух выступов украинских сил по флангам ранее освобождённого Даченского. С правого фланга они оказывают давление на позиции ВСУ в районе Лысовки, где развернулись интенсивные боевые столкновения. С левого фланга российские подразделения продолжают тянуть украинские войска к окраинам населённого пункта Зелёное, создавая угрозу их окружения.
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Илон Маск прокомментировал бой на ножах российского штурмовика и бойца ВСУ


Торецкое направление


В Торецке продолжается активное наступление ВС РФ, в результате которого была расширена зона контроля в северо-западной части города, включая 12-й микрорайон. Этот успех позволяет российским войскам укрепить своё стратегическое присутствие в этом направлении, создавая давление на позиции украинских сил обороны.

На южном фланге российские подразделения добились успеха в микрорайоне Забалка, вытеснив Вооружённые силы Украины из района Кулацкий хутор. Этот участок имеет ключевое значение для контроля над южными подступами к городу и укрепления логистических линий снабжения российских войск.

На северных окраинах Торецка продолжаются ожесточённые бои за терриконы, которые представляют собой важную высотную точку с обзором на значительную часть прилегающих территорий.

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#курская область
#сво
#статьи
В Минобороны назвали количество потерь ВСУ за первую неделю 2025 года
Минобороны: За первую неделю года ВСУ потеряли 13 тысяч военнослужащих
08 января 2025, 10:36

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинские войска потеряли почти 13 тысяч военнослужащих. В зоне спецоперации потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек, ещё около 2 975 украинских военных убиты в боях в Курской области.
Эти цифры складываются из данных министерства обороны РФ. Кроме того, за неделю боёв в зоне СВО российские военные уничтожили 17 танков, в том числе пять бронированных машин Leopard производства Германии. Ещё 29 танков уничтожены в приграничных районах Курской области.

Также 2 января системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский истребитель Су-27. 5 января был уничтожен истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Всего с начала СВО потери Вооружённых сил Украины превысили уже миллион человек убитыми ранеными.

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#вс рф
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В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над регионами России
08 января 2025, 09:06

Фото: istockphoto/Oselote

Киевский режим продолжает ежедневные попытки террористических атак на территорию России. В ночь на 8 января дежурными силами противовоздушной обороны сбиты либо подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 32 БПЛА ВСУ над семью российскими регионами и над акваторией Азовского моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Саратовская область. Над её территорией были уничтожены 11 беспилотников. По четыре БЛЛА силы ПВО уничтожили над Ростовской и Курской областями, по три — над территориями Белгородской и Брянской областей, два — над территорией Краснодарского края, один — над Волгоградской областью. Ещё четыре украинских дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

Киев атакует при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России ежедневно. Большинство БПЛА успешно уничтожаются системами ПВО, но падающие обломки повреждают, дома, социальные объекты и автомобили. Порой гибнут и мирные жители.

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#пво
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Штурмовик ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя
08 января 2025, 07:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Штурмовик российской армии из мотострелковой бригады группировки «Юг» вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя. Об этом рассказал сам военный для РИА Новости.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжелые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез», — рассказал изданию боец с позывным «Катранг».

Военный поделился тем, что в ходе эвакуации товарищей ему приходилось уворачиваться от минометных обстрелов и беспилотников. Чтобы остаться живым, ему нужно было действовать мгновенно и практически не останавливаться. «Катранг» постоянно менял маршруты и выезжал на огороды и поля. Таким образом из 12 раненых удалось спасти каждого солдата.

Также штурмовик доставляет на мотоцикле воду, боекомплект и другие необходимые вещи. Подобные задачи ему назначают благодаря хорошим навыкам вождения, которым «Катранг» обучен с детства.

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#мотоцикл
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Богомаз: в Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
08 января 2025, 06:16

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области этой ночью система ПВО сбила три беспилотника ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — поделился Богомаз в своем telegram-канале.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте крушения беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

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В Энгельсе Саратовской области загорелся промышленный объект из-за атаки БПЛА
08 января 2025, 06:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Энгельсе Саратовской области случился пожар на промышленном объекте из-за обломков БПЛА. Этим поделился глава региона Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее «Радио 1» сообщало об объявленной опасности атаки БПЛА в Саратовской области. Также этой ночью пять беспилотников были сбиты в Ростовской области. Несколько БПЛА было ликвидированы в Белгородском районе, где в результате атаки был поврежден частный дом.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области отражена атака пяти БПЛА
08 января 2025, 06:05

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь в Ростовской области было сбито пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью 5 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Средства ПВО отразили атаку в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Радио 1» сообщало об угрозе атаки беспилотников в Саратовской области. Экстренные службы были приведены в полную готовность.

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Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что путь в НАТО Украине закрыт
08 января 2025, 04:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции дал понять Владимиру Зеленскому, что для Украины путь в НАТО закрыт. Об заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах» — сказал подполковник в ходе эфира своего YouTube-канала.

Как отметил Дэвис, Трамп вообще не рассматривает вариант вступления Украины в Альянс. Это он дал понять Зеленскому, поэтому для заключения мира с Россией нужно отказаться от идеи членства НАТО. Напомним, ранее Трамп заявлял, что понимает претензии России в отношении вступления Украины в Альянс.

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Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА
08 января 2025, 04:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее «Радио 1» сообщало о нескольких сбитых беспилотниках в Белгородском районе. В результате инцидента был поврежден частный дом.

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#саратовская область
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Гладков: над Белгородским районом сбито несколько беспилотников ВСУ
08 января 2025, 03:29

Фото: iStock/rancho_runner

Над Белгородским районом силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В селе Стрелецкое падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и фасада частного дома. К тому же в дворе загорелся мусор, который потушили пожарные.

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