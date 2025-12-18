«Банальный шантаж»: Политолог оценил заявление Мелони об активах России
Политолог Мезюхо: слова Мелони об активах РФ в других странах — банальный шантаж
Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что ЕС может заняться замороженными российскими активами в других странах, является давлением на правительство Бельгии. Такую точку зрения выразил политолог Иван Мезюхо.
Он уверен, что решение о полном изъятии денег РФ уже фактически принято. Далее начнётся реализация «грандиозной аферы международного масштаба».
«Но правда заключается в том, что юридическую ответственность за разграбление российских активов будут нести непосредственно государственные органы Бельгии, а не структуры Евросоюза, по крайней мере в первую очередь. Поэтому речь идёт о банальном шантаже», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.
По словам политолога, Бельгия не хочет брать весь удар на себя, а разделить ответственность с другими странами ЕС.
Сегодня Европа грабит Россию, после чего другие государства смогут сделать то же самое с активами Европы, заключил Мезюхо.
Тем временем президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что конфискация российских активов является элементом давления на президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон продолжил финансировать Украину.
«Конфискация российских активов — это настоящее пиратство, это конфликт Европы и США за доминирование по украинской повестке. Они хотят сказать, что если Трамп не будет дальше действовать в формате «атлантизма», то российские активы будут конфискованы, а американские мирные инициативы — сорваны», — пояснил эксперт.
Самонкин добавил, что ЕС действительно может совершить такую «подлость», однако пока можно наблюдать лишь громкие слова по этому вопросу.