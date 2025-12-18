«Банальный шантаж»: Политолог оценил заявление Мелони об активах России

18 декабря 2025, 15:01

Политолог Мезюхо: слова Мелони об активах РФ в других странах — банальный шантаж

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что ЕС может заняться замороженными российскими активами в других странах, является давлением на правительство Бельгии. Такую точку зрения выразил политолог Иван Мезюхо.





Он уверен, что решение о полном изъятии денег РФ уже фактически принято. Далее начнётся реализация «грандиозной аферы международного масштаба».





«Но правда заключается в том, что юридическую ответственность за разграбление российских активов будут нести непосредственно государственные органы Бельгии, а не структуры Евросоюза, по крайней мере в первую очередь. Поэтому речь идёт о банальном шантаже», — заявил Мезюхо в разговоре с RT.

«Конфискация российских активов — это настоящее пиратство, это конфликт Европы и США за доминирование по украинской повестке. Они хотят сказать, что если Трамп не будет дальше действовать в формате «атлантизма», то российские активы будут конфискованы, а американские мирные инициативы — сорваны», — пояснил эксперт.