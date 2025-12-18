В Евросоюзе произошел раскол из-за споров о конфискации замороженных активов РФ
Накануне саммита в Брюсселе между представителями стран Евросоюза произошел серьезный спор из-за разногласий по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Об этом пишет издание Politico.
Европейские дипломаты в течение одиннадцати часов пытались достичь компромисса для одобрения пакета финансовой помощи Украине, однако переговоры зашли в тупик.
«В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — говорится в публикации.
Напомним, что ЕС планирует передать Киеву свыше 200 миллиардов евро российских денег, и из них более половины должно пойти на финансирование ВСУ.
Согласно материалу, Европе требуется и дальше вести многочасовые переговоры, чтобы оформились хотя бы первые контуры решения спорного вопроса.
Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.
При этом администрация президента США Дональда Трампа дала понять Европе, что намерена задействовать российские активы в процессе урегулирования конфликта на Украине. Это может привести к обострению разногласий между США и их союзниками.