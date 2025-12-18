В Евросоюзе произошел раскол из-за споров о конфискации замороженных активов РФ

18 декабря 2025, 05:23

Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о замороженных активах РФ

Фото: iStock/Zerbor

Накануне саммита в Брюсселе между представителями стран Евросоюза произошел серьезный спор из-за разногласий по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Об этом пишет издание Politico.





Европейские дипломаты в течение одиннадцати часов пытались достичь компромисса для одобрения пакета финансовой помощи Украине, однако переговоры зашли в тупик.





«В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — говорится в публикации.