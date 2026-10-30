Банда обманывала бойцов СВО в Шереметьево и услышала приговор

30 октября 2026, 16:14

Суд приговорил банду, обманывавшую бойцов СВО в Шереметьево

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Химкинский городской суд Московской области вынес приговор семерым фигурантам дела о хищениях средств у пассажиров аэропорта Шереметьево, включая военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.