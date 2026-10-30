Банда обманывала бойцов СВО в Шереметьево и услышала приговор
Химкинский городской суд Московской области вынес приговор семерым фигурантам дела о хищениях средств у пассажиров аэропорта Шереметьево, включая военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Максимальное наказание — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима — назначено Дмитрию Боглаеву. Руслан Хусенов получил 17 лет с аналогичными условиями содержания. Обоим также назначен штраф в размере 4 млн рублей.
Всего по делу проходили семь подсудимых. По версии следствия, они входили в преступное сообщество, обманывавшее пассажиров столичного аэропорта, в том числе участников специальной военной операции, пишет РИА Новости.
Одной из схем было выманивание денег под вымышленными предлогами: злоумышленники сообщали людям, что опоздали на рейс или оказались в тяжёлом материальном положении и срочно нуждаются в средствах на покупку билетов. По данным Генпрокуратуры, в 2024 году таким способом у 17 потерпевших, среди которых были восемь участников СВО, похитили более 760 тысяч рублей. Полученные деньги соучастники распределяли между собой.
Читайте также: