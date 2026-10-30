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Хабаровчанка получила приговор за передачу Украине данных бойцов СВО

Хабаровчанке присудили 12.6 года за госизмену
Фото: istockphoto/AMilkin

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 26-летней местной жительнице по делу о государственной измене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Суд назначил ей наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы на один год. По данным надзорного ведомства, в 2025 году осуждённая по заданию иностранной разведки собрала и передала персональные данные бойцов, участвующих в зоне СВО.

Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ. Сотовый телефон, использовавшийся для переписки с куратором, конфисковали и обратили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что более 1000 беспилотников атаковали этой ночью регионы России. Данные предоставило МО РФ.

Никита Кротов

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