Хабаровчанка получила приговор за передачу Украине данных бойцов СВО
Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор 26-летней местной жительнице по делу о государственной измене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд назначил ей наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы на один год. По данным надзорного ведомства, в 2025 году осуждённая по заданию иностранной разведки собрала и передала персональные данные бойцов, участвующих в зоне СВО.
Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ. Сотовый телефон, использовавшийся для переписки с куратором, конфисковали и обратили в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что более 1000 беспилотников атаковали этой ночью регионы России. Данные предоставило МО РФ.
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