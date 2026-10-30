Бывший участник «Дома-2» воровал у бойцов СВО
В Перми задержали бывшего участника телепроекта «Дом 2» Андрея Наумова по подозрению в хищении выплат у бойцов СВО. Об этом сообщает 59.ru.
По информации источника, Наумов действовал в составе организованной группы. Злоумышленники убеждали жителей Пермского края заключать контракты с Минобороны, обещая за вознаграждение обеспечить им службу в тылу.
Получив доступ к банковским картам потерпевших, они похищали денежные средства. Тем, кто отказывался сотрудничать добровольно, угрожали и применяли физическое насилие. Общая сумма ущерба составила не менее 19 миллионов рублей.
Андрей Наумов участвовал в телепроекте на ТНТ десять лет назад. В эфире он заявлял, что занимает должность заместителя директора фирмы и получает до 500 тысяч рублей. Однако в январе 2017 года мужчину уже задерживали по делу о вымогательстве.
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