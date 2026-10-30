Бывший участник «Дома-2» воровал у бойцов СВО

30 октября 2026, 12:33

В Перми экс-участник «Дома-2» Наумов обманул бойцов СВО на 19 млн рублей

Фото: istockphoto/Yingko

В Перми задержали бывшего участника телепроекта «Дом 2» Андрея Наумова по подозрению в хищении выплат у бойцов СВО. Об этом сообщает 59.ru.