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Боец ВСУ рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине

Солдат ВСУ Пиночет: Из-за действий уклониста может пострадать его семья
25 января 2024, 08:09
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский военный Пиночет в беседе с каналом hromadske рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине. Военнослужащий проходил службу в добровольческом подразделении с 2014 года.

«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: «Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут», — рассказал боец о не вернувшихся из отпуска военных.
Как утверждает Пиночет, семьям мужчин звонят и пытаются уговорить оторваться на фронт. Военнообязанных просят подумать о своих близких и предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия, если они будут уклоняться от службы.


Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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В Госдуме предлагают создать купол безопасности над стратегическими объектами
25 января 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Naypong

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Он предлагает создать «купола безопасности» для защиты от атак беспилотников над стратегическими промышленными предприятиями и объектами. Данный документ с предложением есть у РИА Новости.

Летом 2023 года Гусев предлагал установить такой купол над Москвой. В письме он уточняет, что купол уже создан, разработаны техрешения, которые оградят стратегически важные объекты города от беспилотников.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА»,-сказано в письме.
Гусев утверждает, что затраты на создание системы защиты от беспилотников гораздо меньше, чем ущерб, который может нанести один террористический акт.

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#беспилотник
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Нарышкин заявил о неизменности целей спецоперации на Украине
Нарышкин заявил, что РФ не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО
25 января 2024, 07:28

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Нарышкин объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания гибридной агрессии Запада против Российской Федерации и намерением запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом.

Как считает глава СВР, Запад специально показывает воинственность и мобилизационную готовность в надежде отказа политическое руководство России от целей СВО.

При этом, глава разведывательной службы заявил, ни Россия, ни руководство РФ от не откажутся своих целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запад
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В Одессе был поражен промышленный объект
Глава ОВА Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в Одессе
25 января 2024, 07:03

Фото: istock / RamonCast

В Одессе во время ночной воздушной тревоги получил повреждения промышленный объект. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

Вечером 24 января сообщалось, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв. В области работала воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги был включен в нескольких областях, включая Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую.

«Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО... есть попадание в промышленный объект», — написал Кипер.
Вечером 24 января сообщалось, что сразу три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#взрыв
#тревога
#пво
#воздушная тревога
#украина
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Подпольщик Лебедев рассказал о ликвидации более 130 бойцов РДК* и ВСУ
25 января 2024, 06:40

Фото: iStock/Olena_Z

Российскими ракетными ударами в ночь на 24 января были ликвидированы более 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области, а также свыше 30 бойцов батальона «Кракен» и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК*) непосредственно в самом Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его информации, среди ликвидированных могут быть иностранные наемники, так как новые удары были нанесены рядом с местом уничтожения французских наемников в Харькове 17 января. Подпольщик рассказал, что в центре города плохо работает мобильная связь и домашний интернет.



При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году.

Напомним, ранее российские силы нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины. Под ударом погибли более 60 иностранных военнослужащих, которые оказались гражданами Франции.

Однако, во французском министерстве иностранных дел заявили, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а информация о погибших наёмниках — это манипуляция России.

С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции. При этом в январе 2024 года на Украине находились всего 50 французских военнослужащих.

По информации РИА Новости, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.

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#наём
#франция
#ракетный удар
#харьков
#всу
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В Одессе прозвучало несколько взрывов
25 января 2024, 00:30

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Думская». По предварительным данным, речь идёт о работе систем противовоздушной обороны.
Согласно онлайн-карте воздушных тревог на Украине, сирены звучат в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
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В Минобороны РФ раскрыли все подробности крушения Ил-76
В Минобороны РФ предоставили подробности крушения Ил-76
24 января 2024, 22:48

Фото: iStock/andreart

В Минобороны РФ предоставили подробности поражения украинскими силами самолета ВКС РФ Ил-76, на борту которого находилось 65 пленных ВСУ. Их перевозили в назначенное место для последующего обмена.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - рассказали в ведомстве.

При этом подчеркивается, что самолет атаковали ВСУ из района населённого пункта Липцы Харьковской области, применив ЗРК. Всего было выпущено две ракеты.

Уточняется, что на борту рухнувшего Ил-76 находилось шесть членов экипажа и 65 украинских военнопленных, которых планировали обменять, а также три человека сопровождения. Все находившиеся в самолете погибли.

Также в Минобороны рассказали, что обменяться пленными собирались во второй половине дня 24 января на границе в пункте пропуска «Колотиловка».

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#Белгород
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#минобороны
#ракеты
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Сразу три украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбила три украинских беспилотника
24 января 2024, 22:00

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны России.
«Около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в небе над Брянской областью системы ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника.

Чуть ранее губернатор Брянской области также заявлял об атке украинских дронов на регион. К тому моменту было сбито уже два беспилотника. По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.

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#ракеты
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В Брянской области сбили два беспилотника самолетного типа
Богомаз: ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области
24 января 2024, 21:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области силами противовоздушной обороны ситы сразу два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате вражеской атаки никто их местных жителей не пострадал. Также нет разрушений на земле. На месте падения обломков дрона работают оперативные и экстренные службы региона.

Ранее Богомаз также сообщал, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы

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#бпла
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Губернатор Оренбургской области сообщил подробности о погибших летчиках Ил-76
Паслер: в сбитом ВСУ Ил-76 были летчики из Оренбургской области
24 января 2024, 21:38

Фото: iStock/Marina Denisenko

В самолете ВКС РФ Ил-76, который сбили ВСУ, были летчики из Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», - написал Паслер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что самолет военно-транспортной авиации России с пленными ВСУ на борту был сбит украинскими военными в небе над Белгородской областью.

Паслер также выразил свои соболезнования родным и близким погибших летчиков.

При этом в Оренбургской епархии сообщили, что во всех храмах Оренбургской митрополии будут проведены богослужения по погибшим в террористическом акте.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.

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