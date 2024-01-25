Боец ВСУ рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине

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Украинский военный Пиночет в беседе с каналом hromadske рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине. Военнослужащий проходил службу в добровольческом подразделении с 2014 года.
«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: «Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут», — рассказал боец о не вернувшихся из отпуска военных.Как утверждает Пиночет, семьям мужчин звонят и пытаются уговорить оторваться на фронт. Военнообязанных просят подумать о своих близких и предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия, если они будут уклоняться от службы.
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Алина Юрчак