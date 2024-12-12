Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР

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Российские военные вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — поделился он.
По его словам, обхват Курахова сужается. Угроза полного окружения украинских войск, оставшихся в городе, становится все более очевидной. Рогов также отметил, что в самом Курахово продолжаются интенсивные бои, инициатива находится на стороне российской армии. По его словам, военные ВС РФ шаг за шагом вытесняют ВСУ к западным окраинам города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ добавил, что враг постепенно отступает в промышленную зону, где создал укрепленные позиции.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова