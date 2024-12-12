В Минобороны РФ отчитались об атаке ВСУ на Таганрог ракетами ATACMS

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В ночь на 11 декабря российский Таганрог был атакован шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет «ATACMS» американского производства», — сообщает пресс-служба ведомства.
Две выпущенные ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Оставшиеся четыре изменили траекторию полета благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.
В результате падения ракет есть пострадавшие среди личного состава. Также были незначительно повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля. К тому же повреждения получили гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.
Читайте также:
Минобороны РФ: морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Аналитик Гагин: ВСУ бросили свою пехоту в Курахово для спасения техники и командиров
Над акваторией Чёрного моря сбили два БПЛА самолётного типа
Иван Мусатов