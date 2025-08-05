Бастрыкин назвал страны, граждане которых вторглись в Курскую область в составе ВСУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в составе бригад ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, действовали наёмники как минимум из девяти различных стран. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.
Отмечается, что это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран.
По словам Бастрыкина, в ходе операции применялось как советское оружие и техника периода независимости Украины, так и значительное количество вооружения иностранного производства, которое Украина получила от стран НАТО.
Глава СК подчеркнул, что следственные органы продолжают работу по установлению точной численности иностранных наёмников, задействованных в боевых действиях на территории Курской области.
Кроме того, по делам о преступлениях ВСУ в этом регионе признаны потерпевшими более 14 тысяч человек. Расследование продолжается.
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