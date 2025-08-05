Бастрыкин назвал страны, граждане которых вторглись в Курскую область в составе ВСУ

05 августа 2025, 12:35

Бастрыкин: в Курскую область в составе ВСУ вторглись наёмники из девяти стран

Александр Бастрыкин (фото: ВКонтакте @alexander_bastrikin)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в составе бригад ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, действовали наёмники как минимум из девяти различных стран. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.