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Бастрыкин назвал страны, граждане которых вторглись в Курскую область в составе ВСУ

Бастрыкин: в Курскую область в составе ВСУ вторглись наёмники из девяти стран
Александр Бастрыкин (фото: ВКонтакте @alexander_bastrikin)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в составе бригад ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, действовали наёмники как минимум из девяти различных стран. Об этом он сообщил в интервью KP.RU.



Отмечается, что это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран.

По словам Бастрыкина, в ходе операции применялось как советское оружие и техника периода независимости Украины, так и значительное количество вооружения иностранного производства, которое Украина получила от стран НАТО.

Глава СК подчеркнул, что следственные органы продолжают работу по установлению точной численности иностранных наёмников, задействованных в боевых действиях на территории Курской области.

Кроме того, по делам о преступлениях ВСУ в этом регионе признаны потерпевшими более 14 тысяч человек. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

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