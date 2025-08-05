В Ростовской области отразили массовую атаку украинских беспилотников
В ночь на 5 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области успешно отразили массированную атаку беспилотников Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Под ударом оказались Белая Калитва, Тацинский, Чертковский и Миллеровский районы области. По информации главы региона, в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района в результате атаки загорелась подстанция, что вызвало перебои в электроснабжении.
По данным Минобороны России, всего над Ростовской областью дежурными средствами ПВО было перехвачено и обезврежено семь украинских беспилотников самолетного типа.
Ситуация находится под контролем, продолжаются работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры.
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