Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области

05 августа 2025, 12:19

Фото: istockphoto/zim286

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.





Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник, 5 августа. В минувшую пятницу, 1 августа, в ведомстве сообщали, что за неделю российская армия освободила от противника семь населенных пунктов. Речь шла о пяти пунктах в Донецкой народной республике и по одному в Запорожской и Днепропетровской областях.



Особо отмечались действия Южной и Центральной группировки войск ВС РФ.



