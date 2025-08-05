Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Январское в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.
Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник, 5 августа. В минувшую пятницу, 1 августа, в ведомстве сообщали, что за неделю российская армия освободила от противника семь населенных пунктов. Речь шла о пяти пунктах в Донецкой народной республике и по одному в Запорожской и Днепропетровской областях.
Особо отмечались действия Южной и Центральной группировки войск ВС РФ.
«За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области», — говорилось тогда в сообщении российского оборонного ведомства.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Задачами боевых действий российский лидер назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.