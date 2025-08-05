В домах жителей Курской области обнаружили заминированные светильники с тротилом
ВСУ при отступлении с территории Курской области оставляли после себя заминированные дома, в том числе с применением нестандартных и крайне опасных методов. Об этом сообщил замкомандира взвода сапеёов группировки войск «Север» с позывным Крав, передаёт ТАСС.
Он рассказал, что при обследовании освобождённых населённых пунктов специалисты обнаружили мины, установленные внутри плафонов подвесных ламп. В момент подачи электросигнала там происходит взрыв из-за заложенного внутрь тротила.
По словам сапёра, подобные ловушки представляют особую опасность, поскольку замаскированы под привычные бытовые предметы и могут сработать при первом же включении света.
Также на полях и вблизи жилых домов находят множество самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, сброшенных с дронов. Работы по зачистке территории продолжаются.
Власти призывают местных жителей соблюдать максимальную осторожность и ни в коем случае не пытаться самостоятельно обследовать дома или поля без сопровождения специалистов.
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