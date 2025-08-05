В домах жителей Курской области обнаружили заминированные светильники с тротилом

05 августа 2025, 12:16

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

ВСУ при отступлении с территории Курской области оставляли после себя заминированные дома, в том числе с применением нестандартных и крайне опасных методов. Об этом сообщил замкомандира взвода сапеёов группировки войск «Север» с позывным Крав, передаёт ТАСС.