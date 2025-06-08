Бастрыкин заявил, что подрывы на российских ж/д совершены дистанционно
Глава СКР Бастрыкин: подрывы мостов в регионах РФ осуществляли дистанционно
Подрывы мостов в российских регионах осуществлялись с использованием украинского блока управления Lora. Об этом телеканалу «Россия 1» заявил глава СКР Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что исполнители смогли подорвать взрывчатку дистанционно.
«Самое главное в этом случае, что мы установили, что это блок украинского происхождения. Во всех трех случаях это подтверждает, что теракты были произведены украинскими спецслужбами», — сказал Бастрыкин в программе «Москва. Кремль. Путин».Глава СК добавил, что в Брянской области двигался «не военный состав» в отличие от Курской и Воронежской областей. Бастрыкин резюмировал, что произошедшее было «целенаправленным ударом по гражданскому населению».
Крушение пассажирского поезда «Климово-Москва» произошло в результате подрыва моста 31 мая. Более сотни человек пострадали, семеро погибли. На следующий день произошло обрушение моста в Курской области из-за подрыва. Три сотрудника РЖД пострадали. Подрыв ж/д путей в Воронежской области произошел 5 июня. Трагедии удалось избежать, благодаря машинисту и бригаде поезда.