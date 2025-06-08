Медведев высказался о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области

08 июня 2025, 16:41

Дмитрий Медведев заявил о «новых реалиях» после начала боев под Днепропетровском

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Украину с ее покровителями предупреждали о вероятных новых реалиях на земле при отказе от урегулирования конфликта. Об этом в Telegram написал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.







«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — сказано в публикации.