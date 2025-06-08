Медведев высказался о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области
Дмитрий Медведев заявил о «новых реалиях» после начала боев под Днепропетровском
Украину с ее покровителями предупреждали о вероятных новых реалиях на земле при отказе от урегулирования конфликта. Об этом в Telegram написал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Их (зеленую тлю и ее покровителей) предупреждали. Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», — сказано в публикации.
Политик отметил, что размер территории, которая под контролем Киева, уменьшается.
Сегодня в МО РФ докладывали, что бойцы группировки ВС России «Центр» развивают наступление в Днепропетровской области. Перед этим стало известно, что российские военнослужащие освободили Зарю в Донецкой народной республике.