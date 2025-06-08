Над Черным морем сбили украинскую ракету «Нептун-МД»
Над акваторией Черного моря сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, средства ПВО сбили вражеские БПЛА в период с 11:40 до 14:00 мск. По одному дрону было ликвидировано над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом. Также над акваторией Черного моря уничтожили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: