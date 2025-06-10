Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб на более, чем полмиллиона долларов

10 июня 2025, 08:26

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Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца успешно сбили более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», нанесли ущерб вооруженным силам Украины на сумму свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Грек» в интервью РИА Новости.





С марта текущего года подразделение «Хан» активно осуществляет перехват вражеских дронов, используя FPV-дроны.





«Каждый раз, как только наши операторы замечают в воздухе вражескую «Бабу-Ягу», ударные беспилотники РФ мгновенно вылетают на перехват и сбивают её», — отметил «Грек».