Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб на более, чем полмиллиона долларов
Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца успешно сбили более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», нанесли ущерб вооруженным силам Украины на сумму свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Грек» в интервью РИА Новости.
С марта текущего года подразделение «Хан» активно осуществляет перехват вражеских дронов, используя FPV-дроны.
«Каждый раз, как только наши операторы замечают в воздухе вражескую «Бабу-Ягу», ударные беспилотники РФ мгновенно вылетают на перехват и сбивают её», — отметил «Грек».
По его словам, стоимость одного дрона «Баба-Яга» составляет около 20 тысяч долларов, что подтверждает значительный ущерб, нанесенный украинским войскам. Бойцы батальона продолжают свою работу и планируют дальнейшие операции по уничтожению вражеских беспилотников.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.