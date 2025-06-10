Росавиация: в аэропортах Кирова и Ижевска введены ограничения на полеты
В аэропортах Кирова и Ижевска введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; Киров», — передает в своем telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.
В ночь на 10 июня в ряде российских регионов было зафиксировано введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Временные запрет коснулся аэропортов Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Казани, Самары, и Калуги. К тому же ограничение работы было введено во всех аэропортах Москвы.
На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на ряд регионов России. Об уничтожении БПЛА стало известно в Ленинградской области. Также украинские дроны атаковали республику Татарстан.