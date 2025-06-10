Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 102 БПЛА ВСУ
В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно официальному заявлению, операция проводилась с 21:50 по московскому времени 9 июня до 05:50 10 июня. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 46 аппаратов. Также значительное число дронов было нейтрализовано над Белгородской областью (20 БПЛА).
Кроме того, по девять беспилотников были уничтожены над Воронежской областью и Республикой Крым. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью и Республикой Татарстан. Три БПЛА были перехвачены в Московском регионе, а по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями. Один беспилотник был сбит над Смоленской областью.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также: