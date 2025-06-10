Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 102 БПЛА ВСУ

10 июня 2025, 07:36

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В минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.