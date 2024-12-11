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В Курской области за две недели бойцы батальона Каштана из спецназа «Ахмат» уничтожили три украинских танка, две БМП и несколько машин. Технику противника поразили в районе села Черкасское Поречное.
«Также были взяты в плен несколько вояк противника. Один из них (из 41-й бригады) признался, что недавно приехал из Великобритании, где проходил военную подготовку», — сообщает RT со ссылкой на командира батальона.В то же время общее продвижение российской армии в Курской области за минувший день составило 300 метров, сообщает Pravda.Ru. Бойцы ВС РФ отразили три контратаки украинских военных, уничтожив 20 боевиков, танки Abrams и Leopard, а также три американских Bradley.
Как признавался украинский Генштаб, темпы мобилизации в стране не успевают покрывать потери ВСУ.
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