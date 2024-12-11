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У РФ хватит сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.
Игорь Романенко обратил внимание, что поскольку оба региона, согласно Конституции Российской Федерации, входят в ее состав, то президент Владимир Путин, полагает он, хочет легитимизировать их статус, освободив Херсонскую и Запорожскую области.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области.
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«Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — подчеркнул бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области.
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Ольга Енгалычева