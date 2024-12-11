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Подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что за прошлые сутки потери ВСУ в Курской области составили более 200 военнослужащих. Уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.
Всего после 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию российского региона, противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин.
В российских силовых структурах также сообщили, что за время боевых действий на территории Курской области взято в плен более 500 боевиков ВСУ.
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Всего после 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию российского региона, противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин.
В российских силовых структурах также сообщили, что за время боевых действий на территории Курской области взято в плен более 500 боевиков ВСУ.
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Александр Бойцов