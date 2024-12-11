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Российские войска освободили Дарьино и Плёхово в Курской области

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что за прошлые сутки потери ВСУ в Курской области составили более 200 военнослужащих. Уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.

Всего после 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию российского региона, противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин.



В российских силовых структурах также сообщили, что за время боевых действий на территории Курской области взято в плен более 500 боевиков ВСУ.

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#всу
#курская область
#плен
«Ради украинской содержанки»: Захарова обвинила США в воровстве
Захарова обвинила США в воровстве ради финансирования Украины
11 декабря 2024, 14:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Соединённые Штаты готовы перейти к открытому воровству, чтобы продолжить финансирование Украины и её президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что на Украине было принято постановление, санкционирующее получение Киевом займа в сумме 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 по использованию российских замороженных активов.

«В отсутствии внутриамериканского консенсуса по суммам, которые они готовы тратить на свою украинскую "содержанку", Зеленского, они, видимо, решили перейти к откровенному воровству», — заявила спикер российского МИД.

По мнению Захаровой, за всеми этими политологическими и финансовыми формулировками стоит одно банальное слово — воровство. Она также отметила, что Белый дом не только санкционировал кражу, но и выгодно помог Киеву за чужой счёт.

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#мид
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#мария захарова
#сша
#украина
#активы
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Генерал ВСУ: у РФ достаточно сил, чтобы занять Херсонскую и Запорожскую области
11 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ SergeyVButorin

У РФ хватит сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.
Игорь Романенко обратил внимание, что поскольку оба региона, согласно Конституции Российской Федерации, входят в ее состав, то президент Владимир Путин, полагает он, хочет легитимизировать их статус, освободив Херсонскую и Запорожскую области.

«Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — подчеркнул бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области.

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#владимир путин
#президент
#всу
#запорожская область
#херсонская область
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Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
Mash: ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
11 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto/bpawesome

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины могли осуществить атаки на Таганрог и Брянск с использованием новых ракет-дронов «Пекло». Обломки сбитых беспилотников уже обнаружены и отправлены на экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предполагаемыми целями атак стали нефтебаза в Брянске и научно-технический комплекс в Таганроге. Согласно информации паблика, для этих целей также могли быть использованы ракеты «Паляница» и «Нептун-МД».

Отметим, что ракеты «Пекло» обладают высокой скоростью — до 700 км/час — и способны поражать цели на расстоянии до 700 км.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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#минобороны рф
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#пво
#дроны
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Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
11 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар по бригадам ВСУ был нанесён в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка (Запорожская область), Понятовка и Антоновка (Херсонская область).

Что касается техники, противник потерял четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ).

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#минобороны рф
#херсонская область
#запорожская область
#всу
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ВСУ потеряли технику и до 150 боевиков в зоне действий группировки «Восток»
11 декабря 2024, 14:05

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщило Министерство обороны РФ в своём Телеграм-канале.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики», — отмечалось в сообщении Минобороны.

Представители министерства подчеркнули, что удалось отразить три контратаки штурмовых групп киевского режима. Вооружённые силы Украины потеряли до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, произведённые в Соединённых Штатах Америки, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

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#машины
#минобороны
#всу
#минобороны рф
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Хинштейн запустил активное взаимодействие с жителями через соцсети
Хинштейн заставил чиновников курского правительства вести страницы в соцсетях
11 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/N-sky

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Это решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

Хинштейн отметил, что в настоящее время определяются ключевые направления работы, которые будут актуальны для жителей Курской области. В частности, он анонсировал проведение прямой линии на этой неделе, где планируется обсудить важные проблемы, волнующие курян, включая вопросы, связанные с вынужденными переселенцами и ситуацией с земельными сертификатами.

Стоит отметить, что Хинштейн имеет значительный опыт работы в государственной сфере, проработав 19 лет в Москве. Сегодня Госдума досрочно прекратила его полномочия.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.

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#операция
#всу
#сво
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Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется
11 декабря 2024, 13:45

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов Российской Федерации что-то останется, сообщила медиа-организация Politico.
Кая Каллас обратила внимание, что у Российской Федерации есть законные права на «захваченные» Западом активы, но Москва не получит их до того момента, пока денежные средства не используют на восстановление Украины.

«Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется», — подчеркнула новый глава дипломатии Евросоюза, не уточнив, куда могли пойти эти средства.

Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.

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#права
#ес
#активы
#рф
#евросоюз
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Статус ветерана и бесплатное питание детям: какие льготы и выплаты положены участникам СВО
11 декабря 2024, 13:16

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

В целях поддержки военнослужащих, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, государство внедрило комплекс льгот как для самих бойцов, так и для их семей. Дети военнослужащих получают особые преимущества в образовательной сфере: им обеспечивается первоочередное зачисление в детские сады, а выпускники школ могут рассчитывать на льготы при поступлении в престижные университеты, в соответствии с установленными квотами. О том какими еще привилегиями наделены защитники Родины и члены их семей расскажет «Радио 1».

Выплаты участникам СВО


В Подмосковье тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, предоставляется единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Также тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, будет начислена разовая федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Зарплата бойцов за выполнение боевых задач в зоне СВО составляет от 205 тысяч рублей.

Кроме того, награды, полученные военнослужащими за выполнение боевых задач, также вознаграждаются денежными выплатами. Например, за поощрение российским правительством предусмотрен один ежемесячный оклад, а за поощрение от президента РФ — два оклада. За присвоение почетных званий и награждение знаками отличия Российской Федерации полагается три оклада, а за награждение орденами и медалями — пять окладов.


Статус ветерана


Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, что предоставляет им ряд льгот, включая бесплатный проезд на транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на ЖКХ и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог.

Если военнослужащий уволен из-за травмы или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему полагается единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье


Компенсация по ранениям


Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.

В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы для семей участников СВО


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.


Компенсация по ранениям


Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.

В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#психологическая контракт
#заболевания
#сво
#вс рф
#ранение
#налог
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Обвиненный в коррупции экс-военком из Москвы ушел на СВО
Обвиняемый во взятке бывший военком из Москвы Тригилев отправился на СВО
11 декабря 2024, 13:13

Фото: istockphoto/zim286

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Следствие по делу о коррупции приостановлено.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Экс-военкома подозревали в трёх эпизодах получения взяток за освобождение призывников от службы в армии якобы по состоянию здоровья. Тригилёва обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительного сговору). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Адвокат бывшего военкома Дмитрий Чуков подчеркнул, что его подзащитный заключил контракт с Минобороны не в попытке избежать уголовного наказания. Тригилёв — профессиональный военный, а потому захотел быть наиболее полезным для своей страны в нелёгкое время, сказал юрист.

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