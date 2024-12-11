Боец ВС РФ с пробитой насквозь грудью спас двух раненых сослуживцев в ДНР — видео

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины могли осуществить атаки на Таганрог и Брянск с использованием новых ракет-дронов «Пекло». Обломки сбитых беспилотников уже обнаружены и отправлены на экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.