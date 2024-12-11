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В ДНР произошёл героический поступок российского военнослужащего с позывным «Топор», который, несмотря на тяжёлое ранение, сумел спасти своих сослуживцев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Инцидент случился, когда группа из трех военнослужащих возвращалась со штурма и была атакована украинскими беспилотниками.
Солдат получил проникающее ранение груди, что привело к острой дыхательной недостаточности. В таких случаях пациенты часто теряют сознание и могут впадать в кому.
Однако «Топор» проявил невероятную силу духа и, несмотря на свою травму, смог отбиться от атак дронов и вывести своих раненых товарищей с ранениями ног и рук из-под обстрела. Благодаря его мужеству и решительности все трое военнослужащих выжили.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Солдат получил проникающее ранение груди, что привело к острой дыхательной недостаточности. В таких случаях пациенты часто теряют сознание и могут впадать в кому.
Однако «Топор» проявил невероятную силу духа и, несмотря на свою травму, смог отбиться от атак дронов и вывести своих раненых товарищей с ранениями ног и рук из-под обстрела. Благодаря его мужеству и решительности все трое военнослужащих выжили.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова