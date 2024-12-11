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Боец ВС РФ с пробитой насквозь грудью спас двух раненых сослуживцев в ДНР — видео

Солдат с проникающим ранением грудной клетки спас двух раненых сослуживцев в ДНР
Фото: istockphoto.com/fortton

Фото: istockphoto.com/fortton

В ДНР произошёл героический поступок российского военнослужащего с позывным «Топор», который, несмотря на тяжёлое ранение, сумел спасти своих сослуживцев. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Донбассе».
Инцидент случился, когда группа из трех военнослужащих возвращалась со штурма и была атакована украинскими беспилотниками.

Солдат получил проникающее ранение груди, что привело к острой дыхательной недостаточности. В таких случаях пациенты часто теряют сознание и могут впадать в кому.



Однако «Топор» проявил невероятную силу духа и, несмотря на свою травму, смог отбиться от атак дронов и вывести своих раненых товарищей с ранениями ног и рук из-под обстрела. Благодаря его мужеству и решительности все трое военнослужащих выжили.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
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Батальон Каштана уничтожил три украинских танка и две БМП в Курской области
11 декабря 2024, 16:14

Фото: iStock/dr_evil

В Курской области за две недели бойцы батальона Каштана из спецназа «Ахмат» уничтожили три украинских танка, две БМП и несколько машин. Технику противника поразили в районе села Черкасское Поречное.
«Также были взяты в плен несколько вояк противника. Один из них (из 41-й бригады) признался, что недавно приехал из Великобритании, где проходил военную подготовку», — сообщает RT со ссылкой на командира батальона.
В то же время общее продвижение российской армии в Курской области за минувший день составило 300 метров, сообщает Pravda.Ru. Бойцы ВС РФ отразили три контратаки украинских военных, уничтожив 20 боевиков, танки Abrams и Leopard, а также три американских Bradley.

Как признавался украинский Генштаб, темпы мобилизации в стране не успевают покрывать потери ВСУ.

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#танки
#всу
#вс рф
#курская область
#конфликт
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«Ради украинской содержанки»: Захарова обвинила США в воровстве
Захарова обвинила США в воровстве ради финансирования Украины
11 декабря 2024, 14:43

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Соединённые Штаты готовы перейти к открытому воровству, чтобы продолжить финансирование Украины и её президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что на Украине было принято постановление, санкционирующее получение Киевом займа в сумме 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 по использованию российских замороженных активов.

«В отсутствии внутриамериканского консенсуса по суммам, которые они готовы тратить на свою украинскую "содержанку", Зеленского, они, видимо, решили перейти к откровенному воровству», — заявила спикер российского МИД.

По мнению Захаровой, за всеми этими политологическими и финансовыми формулировками стоит одно банальное слово — воровство. Она также отметила, что Белый дом не только санкционировал кражу, но и выгодно помог Киеву за чужой счёт.

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#мария захарова
#сша
#украина
#активы
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Генерал ВСУ: у РФ достаточно сил, чтобы занять Херсонскую и Запорожскую области
11 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ SergeyVButorin

У РФ хватит сил, чтобы освободить Херсонскую и Запорожскую области, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka.
Игорь Романенко обратил внимание, что поскольку оба региона, согласно Конституции Российской Федерации, входят в ее состав, то президент Владимир Путин, полагает он, хочет легитимизировать их статус, освободив Херсонскую и Запорожскую области.

«Действия, которые происходят на Херсонском и Запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — подчеркнул бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области.

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#владимир путин
#президент
#всу
#запорожская область
#херсонская область
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Российские войска освободили Дарьино и Плёхово в Курской области
11 декабря 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделения российских войск освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что за прошлые сутки потери ВСУ в Курской области составили более 200 военнослужащих. Уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.

Всего после 6 августа, когда ВСУ вторглись на территорию российского региона, противник потерял более 39 660 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1249 боевых бронированных машин.

В российских силовых структурах также сообщили, что за время боевых действий на территории Курской области взято в плен более 500 боевиков ВСУ.

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#всу
#курская область
#плен
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Боевики ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
Mash: ВСУ могли атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»
11 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto/bpawesome

В ночь на 11 декабря Вооруженные силы Украины могли осуществить атаки на Таганрог и Брянск с использованием новых ракет-дронов «Пекло». Обломки сбитых беспилотников уже обнаружены и отправлены на экспертизу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Предполагаемыми целями атак стали нефтебаза в Брянске и научно-технический комплекс в Таганроге. Согласно информации паблика, для этих целей также могли быть использованы ракеты «Паляница» и «Нептун-МД».

Отметим, что ракеты «Пекло» обладают высокой скоростью — до 700 км/час — и способны поражать цели на расстоянии до 700 км.

Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#всу
#ракеты
#пво
#дроны
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Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
11 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, Вооружённые Силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар по бригадам ВСУ был нанесён в районах населённых пунктов Орехов, Новопокровка (Запорожская область), Понятовка и Антоновка (Херсонская область).

Что касается техники, противник потерял четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ).

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#минобороны рф
#херсонская область
#запорожская область
#всу
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ВСУ потеряли технику и до 150 боевиков в зоне действий группировки «Восток»
11 декабря 2024, 14:05

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщило Министерство обороны РФ в своём Телеграм-канале.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики», — отмечалось в сообщении Минобороны.

Представители министерства подчеркнули, что удалось отразить три контратаки штурмовых групп киевского режима. Вооружённые силы Украины потеряли до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, произведённые в Соединённых Штатах Америки, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

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#машины
#минобороны
#всу
#минобороны рф
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Хинштейн запустил активное взаимодействие с жителями через соцсети
Хинштейн заставил чиновников курского правительства вести страницы в соцсетях
11 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/N-sky

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о введении обязательного ведения социальных сетей для всех местных чиновников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Это решение направлено на улучшение коммуникации с жителями региона и оперативное реагирование на их вопросы и обращения.

Хинштейн отметил, что в настоящее время определяются ключевые направления работы, которые будут актуальны для жителей Курской области. В частности, он анонсировал проведение прямой линии на этой неделе, где планируется обсудить важные проблемы, волнующие курян, включая вопросы, связанные с вынужденными переселенцами и ситуацией с земельными сертификатами.

Стоит отметить, что Хинштейн имеет значительный опыт работы в государственной сфере, проработав 19 лет в Москве. Сегодня Госдума досрочно прекратила его полномочия.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.

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#операция
#всу
#сво
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Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется
11 декабря 2024, 13:45

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов Российской Федерации что-то останется, сообщила медиа-организация Politico.
Кая Каллас обратила внимание, что у Российской Федерации есть законные права на «захваченные» Западом активы, но Москва не получит их до того момента, пока денежные средства не используют на восстановление Украины.

«Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется», — подчеркнула новый глава дипломатии Евросоюза, не уточнив, куда могли пойти эти средства.

Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.

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#права
#ес
#активы
#рф
#евросоюз
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