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Операторы БпЛА 80-го отдельного разведывательного батальона «Спарта» 51-й армии обнаружили и поразили два бронетранспортера М113 и пикап ВСУ. С их помощью противник осуществлял снабжение своих опорных пунктов.
80-й отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени А. С. Павлова — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации, ранее Народной милиции Донецкой Народной Республики, рассказывает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Подразделение начало свой боевой путь в августе 2014 года. Тогда оно полностью состояло из добровольцев. Первым командиром батальона был Арсен Павлов, легендарный Моторола. С самого начала противостояния на Донбассе батальон «Спарта» принимал активное участие во множестве военных операций. После начала спецоперации батальон был интегрирован в Вооружённые силы Российской Федерации.
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