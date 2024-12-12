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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом информирует МО РФ.
Напоминаем, что в июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
Согласно информации, за последние сутки украинская армия ВСУ понесла более 200 военнослужащих убитыми. В сообщении также указано, что в ходе боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета противника. С начала августа общие потери ВСУ составили свыше 40 000 военнослужащих.
Ранее стало известно, что украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации, за последние сутки украинская армия ВСУ понесла более 200 военнослужащих убитыми. В сообщении также указано, что в ходе боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета противника. С начала августа общие потери ВСУ составили свыше 40 000 военнослужащих.
Ранее стало известно, что украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова