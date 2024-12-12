ВСУ потеряли танк Abrams и две Bradley при попытке атаковать село под Курском

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Бойцы ВСУ на танке Abrams и трёх боевых машинах пехоты (БМП) Bradley попытались атаковать населённый пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в результате безуспешной атаки украинские войска лишились танка и двух машин Bradley. Третья БМП была подбита и отступила. Вся высаженная в районе населённого пункта пехота была ликвидирована.
Ранее Telegram-канал, связанный с российской группировкой войск «Север», писал об освобождении Новоивановки от ВСУ. По его данным, потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек. Минобороны РФ пока не подтверждало эту информацию.
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Анастасия Чинкова