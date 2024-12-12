Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР. Об этом проинформировало МО РФ, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая все новые населенные пункты и города.



Ранее российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Также российские военные установили контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
#военные
#село
#днр
#сво
На Украине хотят ввести «мотивационные контракты» для 18-летних
«Телеграф»: ВСУ могут ввести мотивационные контракты для 18-летних
12 декабря 2024, 13:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ рассматривают возможность введения «мотивационных контрактов» на службу в боевых подразделениях для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Отмечается, что молодёжь будет получать первую выплату при подписании контракта в размере полумиллиона гривен (более 1,2 млн рублей), а также различные льготы, в числе которых бесплатное обучение, доступные кредиты и большая продолжительность отпусков.

Источник из окружения главкома ВСУ Александра Сырского уточнил, что предполагается по истечению срока контракта и отсутствия желания продолжать служить призывать таких добровольцев в армию уже после достижения 25 лет.

Читайте также:

Стало известно, как водитель на Украине спас молодого человека от призыва в армию

Одесситы перекрыли дорогу из-за принудительной мобилизации

Украина готовится мобилизовать двадцатилетних
#всу
#мобилизация
#военные
#молодёжь
#льготы
#кредиты
#обучение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили, что удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине
12 декабря 2024, 12:56

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Удар ВСУ по Таганрогу может навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети Х.
Он подчеркнул, что администрация нынешнего президента Джо Байдена санкционирует очередной удар Украины западным дальнобойным оружием по России в то время как Трамп активно стремится завершить конфликт на Украине.

Дэвис напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала о неминуемом ответе на такие действия. При этом, по его мнению, военная польза от удара ВСУ по Таганрогу нулевая, но он может привести к эскалации конфликта.

Днём ранее украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS производства США. Средствами РЭБ все снаряды были сбиты.

Читайте также:

Песков: ответ на удары по Таганрогу будет, когда это признают целесообразным

На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу

Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог
#дональд трамп
#сша
#украина
#всу
#удар
#таганрог
#россия
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Боуз: Зеленский хочет ещё подзаработать на конфликте с Россией
12 декабря 2024, 12:29

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня. Причина в том, что глава киевского режима хочет заработать ещё немного денег на продолжении конфликта.
Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. В своей социальной сети Х он написал, что Зеленский надеется «выжать ещё немного денег» войны, до того, как она закончится «вместе с его диктатурой».

Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинский президент Зеленский отверг его предложение о заключении соглашения с Россией о прекращении огня на Рождество и масштабном обмене военнопленными.

Позже политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не готов участвовать в любых инициативах венгерского премьера Орбана по мирным переговорам с Россией.

Читайте также:

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана

Орбан: Зеленский не будет прекращать огонь и обмениваться военнопленными с РФ на Рождество

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский лично ответственен за конфликт на Украине
#соглашения
#журналист
#президент
#рождество
#министр
#премьера
#политолог
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: ответ на удары по Таганрогу будет, когда это признают целесообразным
12 декабря 2024, 12:26

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на удары украинской армии по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным.
«Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — передал Дмитрий Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ ответ на атаку армии Украины по Таганрогу.

Утром 11 декабря Вооружённые силы Украины нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Таганрогу, целью киевского режима был военный аэродром. Две ракеты сбили, другие — отклонили средствами радиоэлектронной борьбы.

Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули.

Читайте также:

SHOT: ВСУ атаковали Таганрог ракетами-дронами «Паляница»

В Госдуме заявили об ответной мере на ракетный удар по Таганрогу

Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу
#аэродром
#женщина
#дмитрий песков
#заявление
#ракеты
#удар
#рф
#таганрог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бесстрашный морпех уничтожил пулемётное гнездо ВСУ в Курской области — видео
Бесстрашный морпех уничтожил пулемётное гнездо ВСУ в Курской области
12 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы бригады морской пехоты в составе Вооружённых сил РФ штурмом взяли позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Один штурмовик подобрался вплотную к окопам неприятеля и уничтожил пулемётную точку, мешающую продвижению российских подразделений.
Эпизод боя в курском приграничье засняли корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как отважный морпех бросает во вражеское пулемётное гнездо гранату, а потом поливает его автоматным огнём. Своими бесстрашными действиями российский боец обеспечил дальнейшее продвижение своего подразделения.

Российские войска эффективно уничтожают группировку ВСУ в приграничных районах Курской области и убедительно «проецируют силу» по позициям и объектам бандеровцев на территории сопредельной Сумской области. Ситуация для ВСУ на этом направлении стала критической. Колоссальные потери, разрушенная логистика и численное превосходство Российских войск окончательно деморализовали украинских солдат.






Читайте также:

Командир штурмовой группы Мамат рассказал подробности зачистки Дарьино — видео

В ДНР украинские военные сдались в плен вместо контратаки

Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж
#операция
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стефанищина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск
12 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в беседе с изданием Politico.
Она подчеркнула, что Киев готов обсуждать всё, «что работает».

Ранее издание Monde писало, что Париж и Лондон вернулись к дискуссиям об отправке западных военных для участия в украинском конфликте. Страны не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.

При этом журнал Economist сообщал, что европейские политики пока не занимаются серьёзным планированием отправки военных на Украину, ограничиваясь её обсуждением.

Читайте также:

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев готов к переговорам с Россией

Сальдо: Зеленский сохранит пост президента Украины в случае одобрения Запада

Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана
#украина
#военные
#страны
#великобритания
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо: Украина потеряет треть территорий, последствия конфликта будут тяжелыми
12 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/reflection_art

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Он выразил мнение, что по итогам войны Украина может потерять треть своих территорий, а последствия для страны будут крайне тяжелыми. Свое мнение он высказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
«Я думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск», — заявил Фицо.

Он добавил, что если такая ситуация является «счастьем для Украины», о котором говорит международное сообщество, то украинцы в итоге окажутся «преданы». Фицо также отметил, что Россия никогда не оставит Крым, а также ЛНР и ДНР, хотя международное сообщество не признает эти территории за Россией. По его мнению, важно понимать, что Россия продолжает контролировать эти регионы.

Премьер-министр подчеркнул, что военное решение конфликта невозможно и единственным способом его разрешения является диалог за столом переговоров.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Зеленский избегает мобилизации молодежи из-за страха протестов родителей

ЕС планирует окончательный отказ от российского топлива

В Грозном сбит беспилотник ВСУ, четыре военнослужащих получили ранения
#конфликт
#беспилотник
#украина
#крым
#днр
#лнр
#сво
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский избегает мобилизации молодежи из-за страха протестов родителей
Политолог Жарихин: Зеленский опасается бунта 40-летних женщин
12 декабря 2024, 10:56

Владимир Зеленский

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Владимир Зеленский не спешит с мобилизацией 18-летних, опасаясь негативной реакции со стороны их матерей. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Жарихина, именно женщины в возрасте от 40 до 50 лет составляют основной электорат Зеленского, и подчинить их требования сложнее, чем мужчин этого же возраста.

«Зеленский не хочет мобилизовывать 18-летних, так как боится не справиться с протестами их родителей. Например, матери в возрасте от 40 до 50 лет — это основной его электорат. Подчинить их сложнее, чем 40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными», — указано в материале.

Эксперт также отметил, что затягивание переговорного процесса со стороны Зеленского связано с его желанием сохранить возможность для торга. Он подчеркнул, что если Зеленский откажется от территориальных претензий сейчас, то у него не останется аргументов для будущих предложений. В этом контексте возможность призыва молодежи на фронт придает Зеленскому определенный политический вес, так как других опций у него практически не осталось.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Читайте также:

Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог

Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#сша
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Положим 400 укронатовцев»: Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному
Кадыров пообещал отомстить ВСУ за раненых после удара БПЛА по Грозному
12 декабря 2024, 10:48

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отомстить Украине за раненых во время атаки беспилотника по Грозному. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Напомним, что в этот день над казарменными зданиями в столице республики был сбит украинский дрон. Как сообщал Кадыров, серьёзно никто не пострадал, однако лёгкие ранения всё же получили четыре бойца караула.

Глава республики заявил, что не оставит произошедшее, и за этих четырёх раненых «мы положим 400 укронатовцев».

Также Кадыров добавил, что в результате атаки дрона получили повреждения здания казарм. Сдетонировавший в воздухе беспилотник повредил кровлю и выбил стекла, а упавшие фрагменты здания вызвали пожар, который удалось оперативно потушить. Серьёзных повреждений не зафиксировано.

Читайте также:

В Грозном сбит беспилотник ВСУ, четыре военнослужащих получили ранения

Mash: жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#рамзан кадыров
#чечня
#беспилотник
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате