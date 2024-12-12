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Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР. Об этом проинформировало МО РФ, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая все новые населенные пункты и города.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Также российские военные установили контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая все новые населенные пункты и города.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Также российские военные установили контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова