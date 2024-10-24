Батальон ВСУ сбежал из полуокружённого Горняка в ДНР

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Украинские военные не стали оставаться в полуокруженном городе Горняк в ДНР. Солдаты отказались подчиняться указаниям командования.
154-й батальон 120 бригады украинской армии перешел в отступление под давлением российских войск. Нежелание батальона держать позиции привело к тому, что соседний 210-й батальон был окружен и понёс большие потери.
Командиры говорили военным в приказном порядке вернуться обратно. Солдаты пожаловались на моральную и физическую усталость и не выполнили приказ.
Ранее солдаты 116-й бригады теробороны ВСУ отказалась выходить на передовую в районе Курахово. Военных пришлось передислоцировать в Сумскую область.
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«Батальон принял решение избежать окружения и ушел из Горняка, за что от командования получил предупреждение о «расстреле», – говорится в материале «Страна.ua».
Командиры говорили военным в приказном порядке вернуться обратно. Солдаты пожаловались на моральную и физическую усталость и не выполнили приказ.
Ранее солдаты 116-й бригады теробороны ВСУ отказалась выходить на передовую в районе Курахово. Военных пришлось передислоцировать в Сумскую область.
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Ольга Енгалычева