ВСУ перебросили группу наёмников из Германии под Красный Лиман

Три сотрудника Голосеевского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) помогали тем, кто уклоняется от воинской службы, оформить фиктивные документы. Разумеется, они делали это не из альтруистических побуждений, а за вознаграждение, причём немалое.