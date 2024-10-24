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Украинские войска перебросили на Краснолиманское направление группу наёмников из Германии. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что на данном направлении засветились наёмники из Германии, воюющие в составе ВСУ. Судя по данным объективного контроля, группа была переброшена недавно.
Неназванный собеседник агентства из силовых структур подчеркнул, что на Краснолиманском направлении остаётся наибольшее число иностранных наёмников ВСУ.
Накануне замкомандира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников заявил, что в ходе освобождения населённого пункта Михайловка в ДНР бойцы центральной группировки войск обнаружили двух наёмников из Великобритании, находившихся в опорном пункте ВСУ.
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Неназванный собеседник агентства из силовых структур подчеркнул, что на Краснолиманском направлении остаётся наибольшее число иностранных наёмников ВСУ.
Накануне замкомандира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников заявил, что в ходе освобождения населённого пункта Михайловка в ДНР бойцы центральной группировки войск обнаружили двух наёмников из Великобритании, находившихся в опорном пункте ВСУ.
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Анастасия Чинкова