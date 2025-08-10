Батальон ВСУ в районе Синельниково скоро может оказаться в окружении

10 августа 2025, 10:24

ТАСС: Позиции батальона ВСУ у Синельниково находятся под угрозой окружения

Фото: iStock/Leestat

Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ возле населенного пункта Синельниково в Харьковской области находятся под угрозой окружения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.