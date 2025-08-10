Батальон ВСУ в районе Синельниково скоро может оказаться в окружении
Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ возле населенного пункта Синельниково в Харьковской области находятся под угрозой окружения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, «после убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона в дальнейшем могут оказаться в окружении».
Уточняется, что бойцы группировки «Север» продвинулись на 300 метров к западу от Синельниково и заняли ранее удерживаемые ВСУ позиции.
