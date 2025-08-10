10 августа 2025, 08:11

Депутат Ивлев назвал заявление Зеленского о территориях бессмысленным

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки из-за положения конституции Украины бессмысленно. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.