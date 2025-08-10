В Госдуме ответили на заявление Зеленского о территориальных уступках
Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки из-за положения конституции Украины бессмысленно. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По мнению парламентария, от предводителя киевского режима ничего не зависит. Ивлев подчеркнул, что ссылка на конституцию бессмысленна, поскольку украинцы ни разу в жизни не голосовали за свою конституцию.
Он добавил, что нынешняя конституция Украины — это результат соглашения, достигнутого между депутатами Верховной Рады, представителями крупного бизнеса и правительством. При этом народ не имеет к этому никакого отношения, отметил депутат.
Читайте также: