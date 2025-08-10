Сапер рассказал о заминированных ВСУ телах мирных жителей

10 августа 2025, 08:28

Сапер Круглый: ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев и мирных жителей

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики ВСУ при отступлении минируют трупы сослуживцев и тела убитых мирных граждан в ДНР. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости боец 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый.





По его словам, на заминированных территориях находится множество «колокольчиков», «лепестков», а также противотанковых мин и артиллерийских снарядов.





«Самый трудный случай, это, наверное, когда минируют тела гражданских, на это в принципе больно смотреть. Они не чураются в методах каких-то, лишь бы побольше урона нанести, как-то навредить», — добавил Круглый.