«Батареи Patriot и танки»: стало известно, какое вооружение США могут передать Украине

14 июля 2025, 13:58

Военэксперт Литовкин: США могут поставить Киеву Patriot, танки и артиллерию

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США вряд ли отправят Украине какое-то новое вооружение. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.





Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат передавать Украине вооружение, в том числе системы Patriot.



При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки Вашингтоном военной помощи Украине «продолжались и продолжаются», пишут argumenti.ru.



По словам Пескова, ведется много разговоров о передаче оружия Киеву. На сегодняшний день решается, кто их будет оплачивать.



Литовкин же считает, что США могут поставить Украине системы HIMARS, танки, артиллерию и 155-мм снаряды.





«И ещё собирались батареи Patriot поставить. Якобы Германия оплатит. И ничего другого», — сказал военный эксперт в беседе с RT.