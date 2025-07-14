«Батареи Patriot и танки»: стало известно, какое вооружение США могут передать Украине
Военэксперт Литовкин: США могут поставить Киеву Patriot, танки и артиллерию
США вряд ли отправят Украине какое-то новое вооружение. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжат передавать Украине вооружение, в том числе системы Patriot.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поставки Вашингтоном военной помощи Украине «продолжались и продолжаются», пишут argumenti.ru.
По словам Пескова, ведется много разговоров о передаче оружия Киеву. На сегодняшний день решается, кто их будет оплачивать.
Литовкин же считает, что США могут поставить Украине системы HIMARS, танки, артиллерию и 155-мм снаряды.
«И ещё собирались батареи Patriot поставить. Якобы Германия оплатит. И ничего другого», — сказал военный эксперт в беседе с RT.