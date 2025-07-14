СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа
Axios: Зеленский появился на встрече с Трампом, одетый не как сумасшедший
Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в деловом костюме, а «не как сумасшедший». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Согласно оценке портала, встреча в Гааге была на данный момент лучшей между сторонами. Внешний вид предводителя киевского режима позитивно отразился на переговорах с Трампом, говорится в материале.
Уточняется, что Зеленский впервые с 2022 года появился на саммите НАТО в деловой одежде.
Ранее на Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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