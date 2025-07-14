СМИ обратили внимание на необычную деталь на встрече Зеленского и Трампа

14 июля 2025, 13:02

Axios: Зеленский появился на встрече с Трампом, одетый не как сумасшедший

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в деловом костюме, а «не как сумасшедший». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.