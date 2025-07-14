Трамп пообещал Украине новую партию вооружения, включая комплексы Patriot
Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом он сообщил журналистам по возвращении в Вашингтон из Нью-Джерси, передает РИА Новости.
Трамп подтвердил, что Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, включая системы Patriot. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Украина заплатит за предоставляемое вооружение.
«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал президент США.
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Он также выразил разочарование темпами урегулирования конфликта. Трамп добавил, что со стороны российского руководства слышит лишь «красивые слова». При этом в пятницу американский лидер сообщил телеканалу NBC News о планах сделать важное заявление по России в понедельник, но пока не раскрыл его содержание.
Ранее стало известно со слов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новый запрос Киева. В контексте обсуждения вооружений Писториус отметил критическую нехватку систем ПВО в Германии: в распоряжении страны осталось «лишь шесть систем Patriot».