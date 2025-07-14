Трамп пообещал Украине новую партию вооружения, включая комплексы Patriot

14 июля 2025, 04:59

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп заявил о решении направить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом он сообщил журналистам по возвращении в Вашингтон из Нью-Джерси, передает РИА Новости.





Трамп подтвердил, что Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, включая системы Patriot. При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Украина заплатит за предоставляемое вооружение.





«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал президент США.