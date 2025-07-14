СМИ утверждают, что Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине

14 июля 2025, 10:21

Axios: Путин намекнул Трампу о планах наступления на востоке Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках последнего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом якобы дал понять, что в ближайшее время ВС РФ планируют наступать на востоке Украины. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.