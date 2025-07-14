СМИ утверждают, что Путин намекнул Трампу о планах наступления на Украине
Президент РФ Владимир Путин в рамках последнего телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом якобы дал понять, что в ближайшее время ВС РФ планируют наступать на востоке Украины. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Согласно информации портала, глава российского государства выразил настрой на дальнейшую эскалацию. РФ намерена в течение следующих 60 дней предпринять новые усилия по выходу на административные границы регионов, в которых Москва «имеет значительные позиции», уточняется в материале.
После разговора с российским лидером Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщил, что президент России «хочет забрать все».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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