Baza: беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на станции в Белгородской области 19 мая

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал тепловоз на станции «Валуйки-сортировочная» в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, все произошло ранним утром минувшего понедельника, 19 мая. В публикации уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, однако ударная волна выбила окна, а также повредила двери и прожекторы.
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«На месте собрали фрагменты полимерной пленки и материала», — говорится в сообщении.По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 вторника, 20 мая, до 11:30 среды, 21 мая, перехватили в небе над Россией 198 украинских БПЛА.
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Лидия Пономарева