Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн «хочет всё побольше», поэтому и был назначен на этот пост. Так о выборе бывшего депутата Госдумы на должность пошутил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Данное заявление главы государства относились к ремарке одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав России.
Также Путин посмеялся над способностью Хинштейна получать деньги от федерального центра.
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Также Путин посмеялся над способностью Хинштейна получать деньги от федерального центра.
«Одно могу точно сказать – деньги выбивает», – пошутил российский лидер.Напомним, что Путин предложил Хинштейну возглавить приграничный район 5 декабря 2024 года. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала объявил об отставке, а зетм оказался за решёткой по обвинению в хищении миллиарда рублей из средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.
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Анастасия Чинкова