Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Визит президента РФ Владимира Путина в Курскую область говорит об особом внимании российского лидера к региону, объявил сенатор Владимир Джабаров.
«Приезд Путина в Курскую область говорит о том, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись куряне в результате агрессии бандформирований Украины в августе прошлого года», — обратил внимание Владимир Джабаров.
Со слов сенатора, Владимир Путин приложил максимум усилий для изгнания украинской армии с территории Курской области.
«Путин постоянно об этом думал, его забота окрыляет», — добавил сенатор в беседе с NEWS.ru.
Джабаров подчеркнул, что президент России «реально работает» в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, который лишь «гастролирует» по Европе. Со слов сенатора, российский лидер нередко проводит встречи с главами регионов, волонтерами и народом.
«Он знает, как живут регионы», — добавил Джабаров.
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