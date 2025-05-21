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В Совфеде раскрыли, зачем Путин решил приехать в Курскую область

Сенатор Джабаров: визит Путина в Курск говорит о повышенном внимании к региону
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Визит президента РФ Владимира Путина в Курскую область говорит об особом внимании российского лидера к региону, объявил сенатор Владимир Джабаров.
«Приезд Путина в Курскую область говорит о том, что он уделяет огромное внимание проблемам, с которыми столкнулись куряне в результате агрессии бандформирований Украины в августе прошлого года», — обратил внимание Владимир Джабаров.

Со слов сенатора, Владимир Путин приложил максимум усилий для изгнания украинской армии с территории Курской области.

«Путин постоянно об этом думал, его забота окрыляет», — добавил сенатор в беседе с NEWS.ru.

Джабаров подчеркнул, что президент России «реально работает» в отличие от главы киевского режима Владимира Зеленского, который лишь «гастролирует» по Европе. Со слов сенатора, российский лидер нередко проводит встречи с главами регионов, волонтерами и народом.

«Он знает, как живут регионы», — добавил Джабаров.

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Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России
Путин шуткой объявил выбор Хинштейна на должность врио главы Курской области
21 мая 2025, 12:29

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн «хочет всё побольше», поэтому и был назначен на этот пост. Так о выборе бывшего депутата Госдумы на должность пошутил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Данное заявление главы государства относились к ремарке одного из курских чиновников о возможном вхождении Сумской области в состав России.

Также Путин посмеялся над способностью Хинштейна получать деньги от федерального центра.

«Одно могу точно сказать – деньги выбивает», – пошутил российский лидер.
Напомним, что Путин предложил Хинштейну возглавить приграничный район 5 декабря 2024 года. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала объявил об отставке, а зетм оказался за решёткой по обвинению в хищении миллиарда рублей из средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

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Боец ВС РФ на личном Porsche Cayenne помог сослуживцам выполнить боевую задачу под Белгородом
Бойцы ВС РФ на Porsche Cayenne успешно выполнили боевую задачу под Белгородом
21 мая 2025, 12:02

Фото: iStock/tomeng

Внедорожник Porsche Cayenne, прославившийся отличной проходимостью в зоне СВО, успешно выполнил боевую задачу на Белгородском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Российские военные сообщили, что перед ними была поставлена задача преодолеть 3,5 километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги оказалось недостаточно для всех бойцов, поэтому один из них с позывным Бардак вызвался ехать на личном внедорожнике.

По дороге багги и другая техника застряли, а вот Porsche смог проехать и направился сразу же на указанное место. Боец занял позицию и дождался своих сослуживцев.

В результате, бойцам ВС РФ удалось выполнить задачу и обойтись без потерь.

К слову, автомобиль так и остался на поле битвы, его вряд ли удастся эвакуировать.

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#техника
#сво
#вс рф
#белгородская область
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Участник проекта «Герои Подмосковья» рассказал, как проходил тестирование
21 мая 2025, 11:48

Фото: iStock/zim286

Проект «Герои Подмосковья» позволяет получить новую профессию и перспективу на будущее. Участие в программе – это своеобразный вызов. Такое мнение высказал РИАМО участник программы, ефрейтор, доброволец Александр Шишкин.
Он вырос в семье военного. Награждён медалью «За отвагу», орденом Мужества. Женат, воспитывает ребёнка.

Шишкин поделился ощущениями от прохождения программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест.
«Волнение точно было, потому что хочется пройти эту программу. Как будто сдаёшь экзамен в школе. С одной стороны, тест интересный, а с другой — давит тайминг. Времени мало, вопросов много. Пришлось вспоминать географию, политику, какие-то вещи из школьной программы. Вопросы были разноплановыми, комплексными – и обществознание, и география, и государственный строй. Вопросы такие, на которые в повседневной жизни уже не обращаешь внимания», – рассказал участник программы.
В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект даёт возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап – онлайн-тестирование. Далее – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Обучение начнётся в сентябре и продлится ровно год.

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В Татарстане задержали мужчину за подготовку диверсии с использованием дрона
21 мая 2025, 11:19

Фото: iStock/aerogondo

Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали мужчину 2000 года рождения, который по указке представителя украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, к диверсии злоумышленник готовился с февраля по октябрь 2024 года, он хотел задействовать беспилотный летательный аппарат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Боец ВС РФ с позывным «Шаман» ценой собственной жизни спас девять сослуживцев
21 мая 2025, 11:15

Фото: iStock/zim286

Наводчик гранатомёта из Тувы Сотпа Шалган с позывным «Шаман» вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти жизни своим девяти сослуживцам. Об этом рассказал сослуживец российского бойца с позывным «Фотограф».
Он уточнил, что ВСУ с помощью дрона заметили группу российских военных. Противник нанес удар, однако промахнулся, но было понятно, что второй удар будет более точным.

«Шаман крикнул, чтобы мы отбежали в сторону, а сам побежал на открытое место, вызывая огонь противника на себя. В итоге он погиб, а мы спаслись благодаря ему», — рассказал «Фотограф» в интервью RT.

Незадолго до гибели Шалган успел отправить отчиму трогательное письмо, а маме написал: «Мама, ты будешь гордиться мной, я буду героем».

Так и вышло. 18-летнего «Шамана» наградили орденом Мужества посмертно.

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