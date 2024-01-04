Baza: на крымском побережье базы отдыха обнаружили морской беспилотник

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На побережье Крыма нашли морской беспилотник, сообщает телеграм-канал Baza. Спецслужбы проверяют информацию о том, что на его борту может находиться примерно полтонны взрывчатки.
«По предварительным данным, безэкипажное плавсредство обнаружили в четверг утром на берегу Чёрного моря, на территории базы отдыха «Уют», недалеко от города Саки. Место находки сейчас оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов», – говорится в сообщении.Официальной информации об обнаружении морского беспилотника в Крыму пока не поступало.
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Лора Луганская