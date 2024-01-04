Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Telegraph: РФ нанесла удары по украинским объектам оборонной промышленности

Telegraph: РФ нанесла удары по украинским объектам оборонной промышленности

04 января 2024, 10:39
Фото: istock / aapsky

Фото: istock / aapsky

Российские военные ударили по объектам оборонной промышленности Украины.
Об этом сообщает The Telegraph. Министерство обороны Великобритании заявило, что Москва ударила сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову во вторник.

«Скорее всего, они были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», —сказано в материале.

По данным журналистов, удары нанесли с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.

Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.

Читайте также:

Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

Группировка «Центр» нанесла удары по ВСУ на Краснолиманском направлении

75 российских военных вернули из плена без обмена
#россия
#украина
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группировка «Центр» нанесла удары по ВСУ на Краснолиманском направлении
04 января 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / zabelin

Группировка российских войск «Центр» нанесла удар по живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«Штурмовая авиация группировки уничтожила автомобиль подвоза ВСУ. Подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества», – сказал Шаров.
По его словам, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении около 40 военных. Помимо этого, противник утратил два автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Читайте также:

75 российских военных вернули из плена без обмена

Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии

В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники
#сво
#спецоперация
#военные
#россия
#украина
#военная техника
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
75 российских военных вернули из плена без обмена
04 января 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Sinenkiy

По информации уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москалькова, 75 российских военнослужащих из 248 вернулись в среду в Россию из украинского плена без обмена.
Накануне из украинского плена при участии посредника в лице ОАЭ возвратили 248 военных РФ. Их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медучреждения военного ведомства.

«Вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов», - сообщила Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.
РИА Новости пишет, что освобождение 75 россиян стало возможным благодаря работе отечественных компетентных органов. Пр этом были нарушены договоренности. Из Турции на Украину вывезли пять ранее обменянных боевиков националистического формирования «Азов»* (признано в РФ террористическим и запрещено).

Ранее сообщалось, что российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.

Читайте также:

Более 200 российских военнослужащих вернули из украинского плена

Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии

В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники


* Запрещенная в России террористическая организация
#всу
#сво
#новости
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бортник: Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Британии
04 января 2024, 08:24

Президент Украины Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании.
Такое предположение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

Он дал комментарий, касающийся интервью украинского президента Владимира Зеленского британскому изданию Economist. Он назвал Крым и бои в Черном море, которые связанны с ним, «центром тяжести» военного конфликта в 2024 году.

«Этот стратегический пункт — президент говорит его для британской аудитории. Говорит, вот смотрите, мы реализуем то, что и в ваших геополитических интересах», —считает Руслан Бортник.
По мнению эксперта, Британия воспринимает конфликт с РФ в качестве «ещё одной Крымской войны». По словам Бортника, британские вооружения найдут наиболее активное применение во время операций против Кыма. Речь идёт о ракетах Storm Shadow и морских БПЛА.

Ранее Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости. В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

Читайте также:

В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня

На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения

Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники
American Conservative: Дроны РФ стали большими ловушками для техники Запада
04 января 2024, 07:15

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские дроны помогают военным выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard и другую военную технику стран Запада, становясь для последней большими ловушками. Об этом заявил в своей статье Сумантра Майтра, старший редактор американского журнала American Conservative.
По его словам, дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволяют захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их.

Большие потери поставленной на Украину бронетехники нанесли удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

К октябрю 2023 года украинские войска потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) уже как минимум третью часть переданных Западом танков Leopard, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери. Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Чемезов: западные танки «горят очень хорошо»

Полковник Райснер: ВСУ потеряли уже треть всех танков Leopard, переданных Киеву

MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков
#дрон
#всу
#военная техника
#сво
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-депутат Фарион раскритиковала русскоговорящих бойцов ВСУ
Экс-депутат Фарион назвала использование русского языка границей своих и чужих
04 января 2024, 06:20

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые говорят на русском языке. Это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией, полагает она.
По мнению Фарион, использование русского языка в период боевых действий является границей между «своими» и «чужими».

«Ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке. И непонятно, где чужой, где свой?», — прокомментировала бывший парламентарий ситуацию, когда тот или иной язык имеется решающее значение.

Ранее Ирина Фарион была уволена из Львовского политехнического университета. Студенты университета потребовали увольнения Фарион, утверждая, что ее присутствие ведет к дискредитации украинской системы образования.

15 ноября СБУ начала уголовное расследование в отношении Фарион. Причиной послужили ее заявления, в которых она отказывается считать русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины украинцами и определяет их как врагов страны.

Напомним, Фарион заявляла, что военных ВСУ, говорящих на русском языке, нужно считать врагами. До этого она говорила, что нужно «утилизировать» русскоговорящее население Украины. По словам бывшего депутата, для таких людей нужно организовать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат».

Читайте также:

Экс-депутата Рады Фарион уволили из львовского университета

На Украине завели дело на депутата, призвавшего к утилизации русскоязычных

Экс-депутат Рады Фарион призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
#всу
#украина
#депутаты
#россия
#русский язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: ПТРК «Корнет» уничтожил расчёт дронов ВСУ на расстоянии почти в 5 км
04 января 2024, 05:43

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

ПТРК «Корнет» уничтожил расчет FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении с расстояния в 4,6 километра. Об этом рассказал в интервью телеканалу Минобороны России «Звезда» командир расчёта ПТРК с позывным «Мясник».
«Расстояние до противника было 4,6 км. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном, сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника», — рассказал он.




По словам военнослужащего, российские разведчики каждый день обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение с помощью различного вооружения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Артиллеристы России сорвали 9 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метров
#сво
#всу
#вооружённые силы рф
#дрон
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Артиллеристы России сорвали 9 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
04 января 2024, 05:24

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские артиллеристы за сутки сорвали девять попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении специальной военной операции, рассказал начальник пресс-службы группировки российской армии «Восток» Александр Гордеев.
«В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — отметил Гордеев (цитата по РИА Новости).

По его словам, украинские войска за последние сутки потеряли на Южнодонецком направлении в общей сложности три автомашины, полевой склад боеприпасов и до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы украинских бригад.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

МО: Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении атаку «Азова»*

РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

*запрещённая в России террористическая организация
#сво
#вооружённые силы рф
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения
04 января 2024, 01:31

Фото: iStock/Michele_Ursi

На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку. О таком предложении сообщил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.
«Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — описал он подобную схему в социальных сетях.

При этом комментарии к посту, как пишет украинское издание «Страна», оказались жёстко негативными.

Мобилизация на Украине набирает всё новые и новые обороты, а военкомы изобретают дополнительные способы привлечения граждан к службе в армии. Так, жители Одессы и Одесской области стали получать СМС с призывами вступать в ряды ВСУ.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.

Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Читайте также:

В Одессе и области граждане получают СМС с призывами вступать в ВСУ

Уклонистам будут вручать повестки на блокпостах в Киевской области

«Всё равно мы все умрем»: Советник Залужного мотивирует украинцев идти в армию
#мобилизация
#всу
#лотерея
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 200 российских военнослужащих вернули из украинского плена
03 января 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Минобороны России сообщает, что из плена удалось вернуть 248 российских военнослужащих.
Возвращение военных на родину стало возможным благодаря участию посредника в лице Объединенных Арабских Эмиратов.

Всем освобожденным военнослужащим в данный момент оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль.

Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.

Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

Читайте также:

В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня

Главу «грузинского легиона» Мамулашвили ликвидировали в киевском бункере

Слуцкий прокомментировал заявление главы МИД Польши о ракетах для Украины
#украина
#сво
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф