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Российские военные ударили по объектам оборонной промышленности Украины.
Об этом сообщает The Telegraph. Министерство обороны Великобритании заявило, что Москва ударила сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову во вторник.
По данным журналистов, удары нанесли с целью ослабления военного и промышленного потенциала Украины.
Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
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«Скорее всего, они были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», —сказано в материале.
Известно, что Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68. Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.
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Мария Фирсова