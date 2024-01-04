Группировка «Центр» нанесла удары по ВСУ на Краснолиманском направлении

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Группировка российских войск «Центр» нанесла удар по живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«Штурмовая авиация группировки уничтожила автомобиль подвоза ВСУ. Подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии нанесли в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества», – сказал Шаров.По его словам, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении около 40 военных. Помимо этого, противник утратил два автомобиля и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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