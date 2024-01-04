Группировка «Восток» сорвала девять попыток ВСУ провести ротацию

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Группировка российских войск «Восток» уничтожила на Южнодонецком направлении проведения спецоперации три пункта временной дислокации ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад. Боевые действия развернулись в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы. Уничтожены три пункта временной дислокации противника», – отметил Гордеев.Также, по его словам, артиллерийским огнём сорваны девять попыток противника провести ротацию в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. Потери украинской армии в течение суток на этом направлении офицер оценил в 115 военнослужащих убитыми и раненными. Также противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.
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