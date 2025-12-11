Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников в Тульской области
В Тульской области силы ПВО успешно уничтожили 27 украинских беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Сейчас ситуация в небе стабилизировалась. Пострадавших среди жителей нет. Однако обломки БПЛА повредили остекление одной из школ в Алексине и затронули заправочную станцию в Суворове.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что ПВО ночью сбила 40 беспилотников над Калужской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
