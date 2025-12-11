ПВО ночью сбила 40 беспилотников над Калужской областью
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью силы ПВО сбили 40 беспилотников над регионом. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, и инфраструктура не повреждена.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины, оказавшиеся в сложной ситуации под Купянском, выразили недовольство командованию.
