ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 287 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 287 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сто восемнадцать — над Брянской областью, сорок — над Калужской областью, сорок — над Московским регионом, в том числе тридцать два БПЛА, летевших на Москву, двадцать семь — над Тульской областью, девятнадцать — над Новгородской областью, одиннадцать — над Ярославской областью, десять — над Липецкой областью, шесть — над Смоленской областью, пять — над Курской областью, пять — над Орловской областью, четыре — над Воронежской областью, два — над Рязанской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
