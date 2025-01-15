Baza: ВСУ атаковали дронами нефтебазу в Воронежской области

Фото: iStock/abadonian
Беспилотники ВСУ совершили атаку на нефтебазу в Воронежской области, на которой в результате происшествия начался пожар. Об этом сообщает Baza.
«Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области. Там начался пожар», — пишут в telegram-канале.
Как отметил губернатор региона Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте уже работают экстренные службы. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Уточняется, что в результате удара по нефтебазе загорелась цистерна с горючим.
Читайте также:
Офицер ВС РФ отправился в колонию за вертолет, сбитый вместо дрона над Крымом
Раскрыт важный объект ВСУ, по которому ВС РФ нанесли удар 15 января
В Минобороны РФ раскрыли подробности утреннего ракетного удара по Украине
Иван Мусатов