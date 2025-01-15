Офицер ВС РФ отправился в колонию за вертолет, сбитый вместо дрона над Крымом

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Офицер ПВО российской армии Игорь Пашков приговорен к трем годам колонии-поселения за военный вертолет Ми-8, сбитый вместо дрона над Крымом. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Вместо вражеского дрона был сбит российский военный вертолет Ми-8. Виновника ЧП приговорили к сроку в колонии-поселении, в которую он отправится самостоятельно», — говорится в сообщении издания.
Происшествие случилось 18 октября 2023 года. Тогда офицер неправильно расшифровал позывной и приказал уничтожить вертолет, который принял за угрозу. В результате инцидента погибли трое членов экипажа в звании капитанов.
Минобороны РФ требовало выплату компенсации в размере почти 200 миллионов рублей. Эта сумма равна стоимости сбитого вертолета Ми-8. Суд в данном требовании отказал, а также лишил Пашкова возможности занимать руководящие должности на государственной службе в течение года.
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