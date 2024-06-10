Baza: Украинские беспилотники атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе

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Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали два судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Под удар попали буксир «Инженер Смирнов» и баржа «Секция-179».
По сообщению телеграм-канала Baza, инцидент произошёл вечером 8 июня около 21:00 по московскому времени. В публикации канала говорится о том, что буксир получил незначительные пробоины выше ватерлинии. Также в ходовой рубке были выбиты стёкла. Два члена экипажа получили лёгкие осколочные ранения. Уточняется, что состояние пострадавших не вызывает опасений.
После атаки БПЛА оба судна остались на плаву. Капитан принял решение о возвращении в порт Азов в Ростовской области для оказания помощи раненым и устранении повреждений на кораблях. В министерстве обороны РФ пока не подтвердили факт атаки дронов ВСУ на российские суда.
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Александр Бойцов